Gastón Gaudio salió a responderle a Orsanic

03/08/2018 -

Gastón Gaudio es uno de los nuevos capitanes de la Copa Davis después de la salida de Daniel Orsanic, un adiós que despertó polémica.

El "Gato" salió con los tapones de puntas contra el ex capitán: "Le estamos dando demasiada relevancia a Orsanic. No para desmerecerlo, pero la Argentina salió campeón con él y se fue a la B con él. Ganamos con Del Potro, nosotros tenemos que estar agradecidos con Del Potro. Para mí no fue nada desprolija la salida de Orsanic. Estábamos a un mes de un partido de Copa Davis y la situación era insostenible con el capitán".