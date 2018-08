Un fin de semana con mucha acción en rugby

03/08/2018 -

Las presentaciones de Old Lions y Santiago Lawn Tennis como locales por el Torneo Regional del NOA, los tres partidos pendientes que completarán la primera fecha del Anual 50º Aniversario de la USR, dos partidos por el Anual Juvenil y Encuentros infantiles y femeninos de desarrollo en Bandera y Termas, conformarán la atractiva agenda del fin de semana del rugby santiagueño.

Sin dudas, el mayor foco de atención estará puesto en los partidos por el Regional, ya que tanto Old Lions como Lawn Tennis afrontarán juegos claves para sus aspiraciones en esta fase inicial del torneo.

Los viejos leones, que estuvieron libres en la fecha anterior, están quintos con 7 puntos, a dos de Gimnasia y Tiro, por lo que el del domingo será un encuentro trascendental, ya que si el equipo santiagueño gana superará a los salteños, que todavía deben quedar libres en una zona que promete emoción hasta la fecha final para determinar los cinco clasificados al Super 10.

Por el mismo grupo, Santiago Lawn Tennis jugará sus últimas cartas al recibir a Tucumán Lawn Tennis, ya que de perder, los rojiblancos quedarán sin chances y deberán jugar la Zona Promoción en la segunda fase.

Mientras tanto el sábado se jugarán los tres partidos pendientes de la primera fecha del Torneo Anual. En La Banda hablá doble jornada: a primera hora Olímpico, que marcha invicto, recibirá a Santiago Lawn Tennis, y a continuación, Olímpico Negro será anfitrión de Santiago Rugby. Mientras tanto en Bandera, Sanavirones esperará por Santiago Rugby.

Programa. Torneo Anual. Sábado 21: Olímpico RC vs. Santiago Lawn Tennis (15.00), Olímpico Negro vs. Santiago Rugby (16.30) y Sanavirones vs. Santiago Rugby (16.00).

Regional del NOA. Domingo 22: Old Lions vs. Gimnasia y Tiro y Santiago Lawn Tennis vs. Tucumán Lawn Tennis (14.15 en intermedia y 16 en Primera).

Anual Juvenil. Sábado 21: Añatuya RC vs. Santiago Rugby (12.30 en M-1 y 14.00 en M-2)

Encuentros infantiles y femenino de desarrollo: Domingo desde las 10 en Bandera y Termasl