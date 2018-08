"Trabajamos mucho para llegar hasta aquí"

Fotos LOGRO. Pedemonte dijo que Vélez fue un enorme rival.

03/08/2018 -

Agostina Ledesma, capitana y uno de los emblemas del plantel femenino de Quimsa, destacó el trabajo realizado por el grupo para estar aún en carrera por la Liga Nacional Femenina. Las chicas de la "Fusión" vienen de dejar en el camino a Vélez y ya están en el Final Four.

"Trabajamos mucho para llegar hasta acá. Fuimos de menor a mayor. El equipo de a poco se fue acomodando. Éste es un plantel con chicas que son muy laburadoras y que dejan todo. En cada entrenamiento y en cada partido nos vamos conociendo cada vez más", aseguró Agostina, tras ganar la serie ante el "Fortín" 2 a 0.

"Es un grupo que va a entrenarse con la mejor predisposición y que en los partidos mantiene esa actitud de ir al frente. Ahora vamos a pelear por más. Estaremos todas en igualdad de condiciones en la definición", señaló.

A su vez, Ledesma puntualizó: "Estamos con mucha confianza. El triunfo ante Vélez es para destacar. No se parece en nada al primer Vélez que supimos enfrentar. Tienen grandes jugadoras, que les gusta jugar juntas y que les gusta mucho pasarse la pelota. Fueron efectivas y nosotros supimos cerrarnos luego para resistir y terminar llevándonos el juego y la serie. El equipo tuvo momentos de buen juego, pero nos hicimos fuertes en el cierre y por suerte pudimos meternos en el Final Four".

Por su parte, el entrenador de Quimsa, Mauricio Pedemonte, expresó: "Quiero destacar la inmensa actitud que tuvo el equipo de Vélez. No se rindieron hasta el último segundo. Sus chicas son verdaderas deportistas, porque dieron todo adentro de la cancha. No esperábamos menos de este rival. Fueron un gran equipo. Estamos felices porque podemos acceder por segunda vez en el año al Final Four de la competencia. Ahora tenemos que descansar y a concentrarse en lo que viene".

"En el primer tiempo tuvimos pasajes de gran intensidad defensiva, que nos permitió jugar contentos ofensivamente, moviendo el balón de lado a lado y haciéndole difícil las cosas a la defensa. Ellas tienen chicas de selección argentina y eso lo hicieron pesar", opinó sobre el partido ante Vélez.