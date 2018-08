La camarera Yohana Montenegro se mostró feliz por ganar la competición

Fotos SATISFACCIÓN. Yohana Montenegro se mostró orgullosa por el trabajo que realiza y disfrutó al máximo su triunfo en la peculiar competencia.

03/08/2018 -

LAS TERMAS, Río Hondo (C). La camarera Yohana Montenegro fue la ganadora en la categoría Damas de la "Carrera de Mozos y Camareras" que se realizó en Las Termas de Río Hondo. La joven participó en representación del Amerian Hotel Carlos V.

Con el rostro pleno de alegría y felicidad, Yohana contó a EL LIBERAL las sensaciones vividas en su primera experiencia como participante de la actividad organizada por Uthgra. "Siempre quise participar y no me animaba, me anoté y cuando vi que era con una bandeja de acero inoxidable me dije la competencia no será fácil porque no estoy acostumbrada a trabajar con este tipo de bandejas. La verdad es que todo salió muy bien, me gustó mucho y estuvo divertido participar".

La feliz ganadora contó que hace tres años que trabaja en el Hotel Amerian y durante todo el año. "Participamos con mis compañeros Diego Rojas, Raúl Páez y Alejandro Ale. Estoy muy feliz y este logro me obliga a superarme para continuar por el camino del mejoramiento que tenemos que tener las personas que trabajamos en la gastronomía de mi ciudad", expresó.