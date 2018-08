Bonadio solicitó desaforar a Cristina y podría requerir su detención

Fotos CARA A CARA. Bonadio citó a indagatoria a Cristina para el 13 de agosto.

03/08/2018 -

El juez de la nueva causa por las millonarias coimas en la obra pública "K", Claudio Bonadio, pidió al Senado que vuelva a discutir el desafuero de la ex presidenta Cristina Kirchner, a quien citó a prestar declaración indagatoria el próximo 13 de agosto.

Ese día el magistrado federal decidirá si la procesa y si consigue que el Poder Legislativo le quite sus fueros, podría detenerla.

El magistrado está a cargo de la causa por el aparente circuito de corrupción durante el kirchnerismo revelado por las anotaciones de Oscar Centeno, chofer del ex secretario de Coordinación del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta.

En el escrito, también solicitó autorización al Congreso para allanar el departamento de Recoleta de la ex mandataria, que aparece mencionado en el relato que Centeno volcó en sus cuadernos.

A principio de junio, los senadores de los bloques Cambiemos y PJ en la Cámara alta habían acordado postergar el desafuero contra la ex mandataria que el propio Bonadio había pedido en diciembre de 2017, en el marco de la investigación por el supuesto encubrimiento del atentado a la Amia.

El magistrado, en el escrito que envió al Senado, consideró a Cristina Kirchner como "jefa de una asociación ilícita".

El caso, por el cual están detenidos ex funcionarios e importantes empresarios, comenzó en noviembre del año pasado cuando HH, ex mujer de Oscar Bernardo Centeno, quien fuera chofer de Baratta en el Ministerio de Planificación, reveló que su ex pareja le contó que llevaba y traía bolsos repletos con dinero junto a Baratta y sus colaboradores.

En la segunda oleada de imputados Bonadio incluyó a la ex presidenta, ya que en los cuadernos de Centeno hay anotaciones en las que señala que le llevaron bolsos al departamento de la familia Kirchner en la calle Uruguay, en Recoleta, y a la Quinta de Olivos.

También serán indagados, entre otros, el ex ministro Julio De Vido, su secretario, José María Olazagasti, el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, y el secretario general de la Presidencia y luego jefe de los espías Oscar Parrilli. Todos aparecen nombrados en los cuadernos de Centeno.