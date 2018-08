Fotos Mirtha tirará la casa por la ventana

Sus productores quieren que la noche del sábado 4 sea "la gran noche de Mirtha Legrand". Y para eso decidieron emitir, en horario especial, el programa que prepararon por los 50 años de los almuerzos de la diva en la TV. A partir de las 21, se podrá ver por la pantalla de El Trece como Laurita Fernández, Mariana Fabbiani, Ángela Torres, Marcela Tinayre y Juana Viale recuerdan momentos memorables de "Almorzando con Mirtha Legrand". Pero también la música se convertirá en un plato fuerte, con Soledad Pastorutti y Diego Torres, cantando en vivo. Además, se verá la participación especial de personalidades como Gustavo Yankelevich, Cacho Castaña, Arturo Puig, Guillermo Francella y Valeria Lynch, entre otros. "Es un Lava Jato" En medio de estos preparativos, con los que los productores de Mirtha esperan poder ganarle a su competidor, Andy Kusnetzoff, quien le viene haciendo sombra hace rato, en materia del rating, "la Chiqui" no le escapa a la actualidad política. Desde Santa Fe, adonde viajó para acompañar a "Midachi", en el festejo por sus 35 años, Mirtha Legrand compartió con la periodista Pía Show, su mirada sobre "las anotaciones del ex chofer de Roberto Baratta, la mano derecha de Julio De Vido, que hizo estallar un escándalo que salpica a funcionarios y empresarios vinculados con el gobierno anterior. "Me parece maravilloso, una cosa extraordinaria, es un Lava Jato, eh. Sí, extraordinario, impresionante", dijo la diva y sus declaraciones se escucharon en el cierre de Polémica en el Bar, el programa con el que estaba en conexión directa Pía Show. "Yo creo que esto es lo más tremendo y fuerte que le ha sucedido a la Argentina, creo que es muy fuerte, muy fuerte. Sobre todo que hay pruebas, pruebas escritas", agregó "la Chiqui".