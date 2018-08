Aclamado drama psicológico llega a la señal Max

03/08/2018 -

El exitoso drama psicológico "Seven types of ambiguity", basado en el best-seller homónimo del escritor Elliot Perlman se estrenará el 7 de agosto, a las 23, en la pantalla de Max. La miniserie australiana de 6 episodios comienza con el secuestro de un niño de siete años, Sam Marin. Para el alivio de sus padres, Joe y Anna, Sam es hallado sin daño alguno, y la policía arresta al ex maestro Simon Heywood por el delito. Pero este caso está muy lejos de resolverse: pronto se descubre que Simon fue amante de Anna, y su vecina y posible cómplice, Angela, tiene un vínculo intrigante con Joe.