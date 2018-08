Rial asegura que volverá a Intrusos a final de año

03/08/2018 -

"La verdad es que América no me soltó la mano, la frase es vendedora, pero no es verdad". De esta manera, Jorge Rial intentó explicar su actual situación contractual con el canal en el que se emite "Intrusos", cuya conducción abandonó momentáneamente.

"Estoy trabajando en otro proyecto importante para América, y en octubre o noviembre vuelvo a "Intrusos". Esta es la verdad de la milanesa", le contestó Rial a Laura Ubfal.

Y le sumó: "Estoy armando una unidad de negocios de ficción en el grupo América, estoy exactamente en este momento armando equipo, esa es la verdad, y después que lo arme vuelvo".

Como se recordará, Rial se tomó licencia de la conducción de "Intrusos", sorprendiendo incluso a sus compañeros.