Yanina Latorre tildó de soberbia a Esmeralda

Fotos Yanina hizo un comentario sobre la denuncia de acoso que hizo Esmeralda, y la actriz notó en sus palabras ciertas ironía. Respondió al instante.

03/08/2018 -

El programa que conduce Marcelo Polino todas las tardes por Canal 13, intenta ir calentando el ambiente para cuando Marcelo Tinelli arribe finalmente a la pantalla con su show.

Así, "Los Especialistas del show" invitaron al piso a la flamante participantes del Bailando, Esmeralda Mitre, quien habló del acoso que sufrió. Al abordar el tema, Yanina Latorre expresó: "Dentro del hecho poco feliz que viviste tuviste la suerte de denunciar, que se te creyera y automáticamente se actuó". Enseguida, la invitada acotó: "¿Cómo no se me va a creer si tenía pruebas?". La panelista retrucó: "Estás muy a la defensiva, dejame terminar de hablar". Fue entonces que la nueva participante del Bailando no ocultó su fastidio: "No, yo a la defensiva con vos no estoy porque te conozco de toda la vida y no me importa lo que tengas para decirme, ni un segundo. O sea, hables, no hables, me da igual. Hacé lo que quieras". La respuesta de Yanina Latorre no se hizo esperar: "Ahora entiendo por qué las actrices no se solidarizan con vos. Por tu soberbia".

Pero Yanina no es la única que apunta sus cañones contra Esmeralda Mitre. Lourdes Sánchez, la bailarina y mujer del productor "Chato" Prada también habló sobre su sorpresiva incorporación. "Si entra al Bailando, seguro va a tener coronita. Pero coronita de verdad, un buen camarín, todo", dijo antes de que se conociera oficialmente su contratación.

Y dio más detalles, en el programa de Ángel De Brito: "Ya arrancó con aires de diva. A otro participante no le va a gustar que a ella le dieron la posibilidad de que pruebe, que le den bailarín. A nadie le dieron esos privilegios". Esmeralda se ocupó de contestarle en "Los especialistas del show" después de que Polino señalara: "Lourdes está celosa porque de tanto hablar con vos, el Chato le encajó todo el día a Valentín".

"Despreocupate por el Chato. No vas a tener problemas conmigo", comentó la flamante figura del Bailando.

No obstante, en una entrevista radial con "Por si las moscas", Lourdes se apuró en aclarar que le contaron que "Esmeralda baila muy bien".

Como se recordará, Lourdes estará como encargada del VAR, en el Bailando. Sobre su nueva función en la competencia, comentó: "Me gustaría tener una chicharra para ir interrumpiendo, por ejemplo, al jurado durante las devoluciones. Y quiero que el participante tenga la posibilidad de sumar o restar un punto según la aplicación del VAR".