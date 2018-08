Rodrigo Noya da que hablar por su debut en El Marginal

03/08/2018 -

Rodrigo Noya hará su debut en "El Marginal 2", en el próximo capítulo, pero su aparición en los adelantos ya encendió las redes sociales con críticas a las que el joven actor, que surgió de "Agrandadytos" no tardó en responder.

En "El Marginal 2", Noya interpreta a Oaky, uno de los líderes de la Sub 21 en el penal de San Onofre.

"Me parece que pasa por la cuestión de que la gente no me quiere ver crecer. Ellos deciden estereotipar y ubicar en un rol en particular. A mí siempre se me ubicó en el de nerd. O en verme de chiquito en Agrandadytos. Es algo a lo que me acostumbré. Ya he hecho cosas de otro estilo. Pero la gente hasta que no lo ve, no lo aprecia", aseguró Rodrigo en el programa radial "De Caño Vale doble".

Y agregó: "Salió el avance del nuevo capitulo en el que se me ve entrando a la cárcel. Y ya empezaron los comentarios en Twitter diciendo que ‘¡cómo entra a la cárcel!’ o ‘cómo entra Milhouse’. No me hieren esas críticas. Les doy like. Me causa risa que me digan que antes resolvía crímenes con mi hermana a estar preso".