Las escuelas de fútbol infantil retomarán la actividad con una nueva fecha del Torneo Apertura 2018

03/08/2018 -

Esta tarde se disputará una nueva fecha del torneo de fútbol infantil organizado por la Dirección de Deportes y Recreación de la Municipalidad de La Banda que se desarrolla con gran éxito, debido a la participación de una gran cantidad de equipos de diferentes barrios.

El encuentro tendrá lugar a partir de las 19 en el Patinódromo Municipal donde se jugarán los siguientes partidos correspondientes al Torneo Apertura 2018 de las categorías 09/10: Bío Torres vs. Villa Unión; Gustavo Tapia vs. Taladrito; 17 de Octubre vs. El Rincón FC; Bº Quilmes vs. Chamacos FC; Niños Felices vs. Bº Taponazo; San Fernando vs. Deportivo 25 de Mayo; El Cruce vs. Argentinos Unidos; Tramo 16 vs 25 de Mayo; Cholo Suárez vs. Irma FC y Diablos Rojos vs. Rey de Reyes.

Entrega

En la oportunidad, según informó la comuna en un comunicado, las escuelas que pertenecen a la Liga Municipal de Fútbol Infantil Bandeña recibirán la donación de indumentaria, pelotas y conos para entrenamiento.

Los equipos beneficiados serán: Bío Torres; Taladrito; Gustavo Tapia; Argentinos Unidos; Deportivo 25 de Mayo; Cholo Suárez; Bº Quilmes; Rey de Reyes; Chamacos FC; Diablos Rojos; Taponazo; Niños Felices; 25 de Mayo; Tramo 16; San Fernando; Villa Unión; El Cruce; Rincón FC; 17 de Octubre e Irma FC.