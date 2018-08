Una perra comió marihuana y su reacción es furor en Instagram

Hoy 15:58 -

Seth Mersing y su mascota Rita paseaban por la calle como lo puede hacer cualquier vecino con su perrito. El joven de Texas, Estados Unidos, salía usualmente a caminar con su mascota. En uno de esos recorridos, el perrito encontró algo tirado en el piso y lo comió.

En ese momento, el chico no prestó atención al asunto y hasta hizo un video para registrar el comportamiento extraño y errático de su mascota. La situación anormal llegó a tal punto que el perrito de tres años perdió el conocimiento y debió ser llevado en forma urgente a una clínica veterinaria.

Allí, el doctor le realizó un análisis de sangre al animal y ese resultado confirmó un resultado positivo de marihuana. Los médicos le realizaron una desintoxicación y la mascota pudo mejorar en forma rápida. Pasó la noche en la veterinaria y al otro día le dieron el alta.

Rita es una pequeña perra, de tres años, que comió marihuana y su reacción se viralizó rápidamente en las redes sociales. El hecho sucedió mientras paseaba junto a su dueño, Seth Mersing por la calle de la ciudad de Texas, Estados Unidos, cuando la perrita encontró algo tirado en el piso y lo comió.

En ese momento, el chico no prestó atención al asunto y hasta hizo un video para registrar el comportamiento extraño y errático de su mascota. La situación anormal llegó a tal punto que el perrito de tres años perdió el conocimiento y debió ser llevado en forma urgente a una clínica veterinaria.



Allí, el doctor le realizó un análisis de sangre al animal y ese resultado confirmó un resultado positivo de marihuana. Los médicos le realizaron una desintoxicación y la mascota pudo mejorar en forma rápida. Pasó la noche en la veterinaria y al otro día le dieron el alta.

Here’s a short clip of my dog at the hospital after she found an edible on our walk at the park! pic.twitter.com/ramq9MS96i