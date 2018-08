Indignante: Un hombre provoca a un bisonte

Hoy 16:34 -

Una usuaria de Facebook publicó en su perfil un video que grabó durante una visita al parque nacional de Yellowstone, en Estados Unidos, y en el que se ve a un hombre siguiendo y provocando a un gran bisonte macho que camina por una carretera en Hayden Valley (Wyoming).

En las imágenes obtenidas por Lindsey Jones, el hombre, que no lleva zapatos, se mete por entre los coches, que están parados o circulan muy lentamente para no asustar al animal o simplemente observarlo. El protagonista del video grita al gran mamífero para llamar su atención y lo provoca para que se le acerque, ante la alarma de los testigos de la escena. En un momento dado, el hombre hace un gesto amenazante al bisonte y este parece que va a embestirle. Afortunadamente para él, el animal parece tener más sentido común que el humano y simplemente hace ademán de golpearlo con su poderosa testuz, pero luego se da la vuelta y se va.

La grabación se ha hecho viral y en el momento de publicar este artículo contaba con 4,8 millones de reproducciones. En las redes la acción del hombre fue duramente criticada, y los internautas coincidían en que no solo había puesto en riesgo su vida, sino también la de todas las personas que presenciaron la escena.

Por su parte, las autoridades del parque nacional de Yellowstone calificaron el comportamiento del individuo de "imprudente, peligroso e ilegal" e instaron a los visitantes a mantener cierta distancia de los animales.

