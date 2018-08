Empresa entró en quiebra y miles de chicos quedarían sin viaje a Bariloche

Hoy 17:18 -

El sueño de viajar a Bariloche de unos 9 mil chicos estaría en riesgo, debido a que la empresa estudiantil Snow Travel se declaró en quiebra y no puede garantizarles el cumplimiento del contrato ya firmado.

Son cientos las escuelas de todo el país que tienen contratos con la empresa, que funciona desde hace diez años y se promociona como "líderes en la organización de viajes de egresados".

"No sabemos qué hacer. Están todos los chicos llorando, desesperados. Nosotros estamos preocupadísimos", dijo el padre de un alumno.

Desde el Ministerio de Turismo de la Nación explicaron que otras agencias asumirán esos viajes, aunque se les brindará un "servicio básico".

"La empresa Snow Travel presentó ante la Dirección Nacional de Agencias de Viajes del Ministerio de Turismo de la Nación una nota en la que solicita la ejecución del fondo fiduciario de la cuota cero aduciendo que no puede continuar con la operatoria de las responsabilidades asumidas", dice un informe ministerial.

La llamada "cuota cero" es lo primero que se paga y es el equivalente al 6 % del valor del viaje. "Te asegura que el viaje de egresados se hace sí o sí", promete el sitio oficial Argentina.gob.ar.

Ante la consulta de cuántos damnificados hay, los voceros respondieron que "por el momento" no se conoce el número y comentaron que ellos venían monitoreando el tema, pero que no están intermediando en ningún caso porque la Dirección Nacional de Agencias todavía no recibió ninguna denuncia concreta de alguna familia afectada.

Para responder a consultas por este tema, el Ministerio de Turismo habilitó dos líneas telefónicas: 4953-2208 / 4952-6056.