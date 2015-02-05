CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 4 de Agosto de 2018

A LAS 13.00 PELIGRO SIN CODIFICAR

04/08/2018 -

CANAL 7

11.00 CINE. LEJOS DE CASA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 CINE. LEJOS DE CASA

(CONTINUACIÓN)

13.00 PELIGRO SIN CODIFICAR

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.30 PELIGRO SIN CODIFICAR

(CONTINUACIÓN)

15.30 PORTAL UNSE

16.00 NICK JR.

18.00 KALL’S MASHUP

18.45 CINE. LAS LOCURAS DE

DICK Y JANE

20.15 CINE. EL MISTERIO DE LA

FELICIDAD

22.00 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.15 PH PODEMOS HABLAR

00.30 GRAVEDAD ZERO

01.00 ESPECIAL “EL ÁNGEL”

01.30 CIERRE DE TRANSMISION

 

AMÉRICA

11.00 PUENTES DE ESPERANZA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

19.50 SECRETOS VERDADEROS

 

TV PÚBLICA

14.00 JUVENTUD ACUMULADA

15.00 OTRA TRAMA

16.00 LOS 7 LOCOS

17.00 LA LIGA DE LA CIENCIA

18.00 AMBIENTE Y MEDIO

 

CANAL 9

11.00 CHAPULÍN COLORADO

12.00 CLAVE ARGENTINA

13.00 EL CHAVO

16.00 COMBATE

20.00 IMPLACABLES


EL TRECE

09.45 PIÑÓN EN FAMILIA

10.30 PLAN TV

11.30 CINE

21.00 LA NOCHE DE MIRTHA

 

CANAL14

11.30 FANÁTICAS

12.30 RECORDANDO

14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE

BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 CULTURAR TV

16.30 MORENA TV

17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 SÁBADO SAGRADO

21.30 RECORDANDO

23.00 IRON SPORT


CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 MUNDO MITRE

16.30 LOS TUERKAS

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TENDENCIA

19.30 TE QUIERO, BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 SIN PROTOCOLO

22.30 BACK IN TIME

23.00 EL MIRADOR, CON ELISA

RAMOS


PELÍCULAS

CINEMAX

06.17 AMIGAS INSEPARABLES

08.39 LA MEJOR AMIGA DE SHADOW

10.44 CHIHUAHUA EL FANTASMA

12.02 SOY EL NÚMERO CUATRO

14.30 ENREDADOS

16.20 FURIA DE TITANES

18.13 CHIHUAHUA EL FANTASMA

19.52 SOY EL NÚMERO CUATRO

22.00 FURIA DE TITANES

23.54 PASE LIBRE

TCM

06.22 ENA. LA PRINCESA GUERRERA

07.07 CASADOS CON HIJOS

(TEMPORADA 3)

07.32 CASADOS CON HIJOS

(TEMPORADA 3)

07.57 LA NIÑERA

08.22 LA NIÑERA

08.47 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.37 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

10.02 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

10.27 LA NIÑERA

10.52 LA NIÑERA

11.17 BEETHOVEN 2

12.56 MI PERRO SKIP

14.41 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. EL

RETORNO DEL REY

18.14 SOY ESPÍA

19.58 ALGUIEN SABE DEMASIADO

22.00 CARACORTADA

TNT

06.58 10.000 A.C.

08.48 EL PODER DEL TALISMÁN

10.24 MONSTERS, INC.

11.58 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO

14.12 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS

MARAVILLAS

16.04 JACK Y JILL

17.47 TERREMOTO. LA FALLA DE SAN ANDRÉS

20.04 TOY STORY 2

22.00 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL

00.09 EL ÚLTIMO SAMURAI

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LUCIFER

09.55 LUCIFER

10.45 IT TAKES A KILLER

11.15 LA LEYENDA DEL ZORRO

13.50 G.I. JOE. EL ORIGEN DE COBRA

16.05 BLANCANIEVES Y EL CAZADOR

18.40 JURASSIC WORLD. MUNDO

JURÁSICO

21.00 RÁPIDOS Y FURIOSOS 7

23.35 RÁPIDOS Y FURIOSOS 7

02.10 CARRERA MORTAL

04.05 LUCIFER

STUDIO UNIVERSAL

09.20 EL PARTIDO

11.05 KIRIKOU Y LOS HOMBRES Y LAS

MUJERES

12.50 JORGE EL CURIOSO 3. DE REGRESO

A LA JUNGLA

14.25 EL GRAN VUELO

16.10 LOS PITUFOS

18.15 LLUVIA DE HAMBURGUESAS

20.00 LOS BOXTROLLS

21.50 EL LÓRAX

23.35 THE WIZ. LIVE!

01.50 EL LÓRAX

03.35 MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS


A DÓNDE IR

CCB

(LIBERTAD 439)

+DOMINGO 5, A LAS 21, SE

PRESENTARÁ LA OBRA “LA

FOTO”, CON LA DIRECCIÓN DE

EDUARDO GONZÁLEZ NAVARRO.

FÓRUM

(PERÚ 510)

+DOMINGO 5 DE AGOSTO, A LAS

16.30, TÉ BINGO SOLIDARIO +

MODA SHOW, EN EL MARCO DEL

5º ENCUENTRO ANUAL DE LA

FUNDACIÓN MARÍA GRACIELA

MAIDANA.

CLUB OLÍMPICO DE LA

BANDA

+SÁBADO 18 Y DOMINGO

19 DE AGOSTO, LA FIESTA

DEL VIOLINERO, DE NÉSTOR

GARNICA, Y MUCHOS INVITADOS.

MUNICIPALIDAD DE LA

CAPITAL

* JUEVES 30 DE AGOSTO, A LAS

20, EN EL PATIO DEL EDIFICIO

MUNICIPAL SE REALIZARÁ

EL VI FESTIVAL DE JAZZ, QUE

SE EXTENDERÁ HASTA EL 1

DE SEPTIEMBRE. ACTUARÁN

MELINA IMHOFF (CUARTETO),

MUNLAI JAZZ (QUINTENTO), Y

MISHQUI VACILÓN- ENTRADA:

GRATIS.

MILONGA DE PLAZA

LUGONES

(ROCA Y AVELLANEDA)

TODOS LOS DOMINGOS, DE 17.30

A 20, CON ENTRADA GRATUITA,

LA MILONGA DE PLAZA LUGONES

TE INVITA A BAILAR TANGOS Y

MILONGAS.


CINES

SUNSTAR

HOTEL TRANSYLVANIA 3

(3D) ANIMACIÓN (ATP)

04/08 - 05/08 14:45 (Cast) 16:55

(Cast) 19:10 (Cast)

MISIÓN IMPOSIBLE 6 (3D):

ACCION (+13 AÑOS)

04/08 - 21:15 (Cast) 00:15 (Cast)

JURASSIC WOLRLD: EL

REINO CAÍDO (2D)

AVENTURA, (13 años)

HOY AL 08/08 19:50 (Cast)

EL AMOR MENOS

PENSADO (2D):

COMEDIA (+13 AÑOS) 04/08 - 14:15

(Cast) 16:55 (Cast) 19:35 (Cast)

22:20 (Cast) 01:00 (Cast)

MENTES PODEROSAS (2D):

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

04/08 - 19:30 (Cast) 22:00 (Subt)

00:20 (Subt)

HOTEL TRANSYLVANIA 3

(2D) ANIMACIÓN (ATP)

04/08 - 05/08 15:00 (Cast) 17:20

(Cast) 19:40 (Cast)

12 HORAS PARA

SOBREVIVIR (2D):

AVENTURA (+16 AÑOS)

03/08 - 04/08 - 22:10 (Subt) 00:20

(Subt)

JÓVENES TITANES EN

ACCIÓN (2D) ANIMACIÓN (ATP)

04/08 - 05/08 14:30 (Cast) 17:10

(Cast)

MISIÓN IMPOSIBLE 6 (2D):

ACCIÓN (+13 AÑOS)

04/08 - 21:45 (Cast) 00:45 (Subt)

LOS INCREÍBLES 2 (2D)

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

04/08 - 05/08 14:10 (Cast) 16:45

(Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO


HÍPER LIBERTAD

EL AMOR MENOS

PENSADO APTA 13 AÑOS C/

RESERVA ESTRENO CASTELLANO

2D 19:40- 22:20-

JÓVENES TITANES 2D ATP

CASTELLANO 2D 17:40

HOTEL TRANSYLVANIA 3

ATP CASTELLANO 2D 17:25- 20:30

RASCACIELOS: RESCATE

EN LAS ALTURAS APTA 13

AÑOS CASTELLANO 2D 22:40

SUBTITULADA 2D 22:40-

(SÓLO EL JUEVES)

MISIÓN IMPOSIBLE APTA 13

AÑOS C/RESERVA

CASTELLANO 2D 22:30

SUBTITULADA 2D 22:30-

(SÓLO EL JUEVES)

CASTELLANO 3D 19:30

LOS INCREÍBLES 2 ATP CON

RESERVA Y LEYENDA

CASTELLANO 2D 18:00

 
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