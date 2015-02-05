CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 4 de Agosto de 2018
A LAS 13.00 PELIGRO SIN CODIFICAR
Por El Liberal
04/08/2018 -
CANAL 7
11.00 CINE. LEJOS DE CASA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
MATUTINA
11.45 CINE. LEJOS DE CASA
(CONTINUACIÓN)
13.00 PELIGRO SIN CODIFICAR
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.30 PELIGRO SIN CODIFICAR
(CONTINUACIÓN)
15.30 PORTAL UNSE
16.00 NICK JR.
18.00 KALL’S MASHUP
18.45 CINE. LAS LOCURAS DE
DICK Y JANE
20.15 CINE. EL MISTERIO DE LA
FELICIDAD
22.00 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.15 PH PODEMOS HABLAR
00.30 GRAVEDAD ZERO
01.00 ESPECIAL “EL ÁNGEL”
01.30 CIERRE DE TRANSMISION
AMÉRICA
11.00 PUENTES DE ESPERANZA
12.00 PASIÓN DE SÁBADO
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
19.50 SECRETOS VERDADEROS
TV PÚBLICA
14.00 JUVENTUD ACUMULADA
15.00 OTRA TRAMA
16.00 LOS 7 LOCOS
17.00 LA LIGA DE LA CIENCIA
18.00 AMBIENTE Y MEDIO
CANAL 9
11.00 CHAPULÍN COLORADO
12.00 CLAVE ARGENTINA
13.00 EL CHAVO
16.00 COMBATE
20.00 IMPLACABLES
EL TRECE
09.45 PIÑÓN EN FAMILIA
10.30 PLAN TV
11.30 CINE
21.00 LA NOCHE DE MIRTHA
CANAL14
11.30 FANÁTICAS
12.30 RECORDANDO
14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE
BAILA
14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
15.30 CULTURAR TV
16.30 MORENA TV
17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONÍA
19.30 PARA TODA MUJER
20.30 SÁBADO SAGRADO
21.30 RECORDANDO
23.00 IRON SPORT
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 LA FIJA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 MUNDO MITRE
16.30 LOS TUERKAS
17.00 POLI 24
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TENDENCIA
19.30 TE QUIERO, BANDA
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 SIN PROTOCOLO
22.30 BACK IN TIME
23.00 EL MIRADOR, CON ELISA
RAMOS
PELÍCULAS
CINEMAX
06.17 AMIGAS INSEPARABLES
08.39 LA MEJOR AMIGA DE SHADOW
10.44 CHIHUAHUA EL FANTASMA
12.02 SOY EL NÚMERO CUATRO
14.30 ENREDADOS
16.20 FURIA DE TITANES
18.13 CHIHUAHUA EL FANTASMA
19.52 SOY EL NÚMERO CUATRO
22.00 FURIA DE TITANES
23.54 PASE LIBRE
TCM
06.22 ENA. LA PRINCESA GUERRERA
07.07 CASADOS CON HIJOS
(TEMPORADA 3)
07.32 CASADOS CON HIJOS
(TEMPORADA 3)
07.57 LA NIÑERA
08.22 LA NIÑERA
08.47 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.37 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)
10.02 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)
10.27 LA NIÑERA
10.52 LA NIÑERA
11.17 BEETHOVEN 2
12.56 MI PERRO SKIP
14.41 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. EL
RETORNO DEL REY
18.14 SOY ESPÍA
19.58 ALGUIEN SABE DEMASIADO
22.00 CARACORTADA
TNT
06.58 10.000 A.C.
08.48 EL PODER DEL TALISMÁN
10.24 MONSTERS, INC.
11.58 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO
14.12 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS
MARAVILLAS
16.04 JACK Y JILL
17.47 TERREMOTO. LA FALLA DE SAN ANDRÉS
20.04 TOY STORY 2
22.00 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL
00.09 EL ÚLTIMO SAMURAI
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LUCIFER
09.55 LUCIFER
10.45 IT TAKES A KILLER
11.15 LA LEYENDA DEL ZORRO
13.50 G.I. JOE. EL ORIGEN DE COBRA
16.05 BLANCANIEVES Y EL CAZADOR
18.40 JURASSIC WORLD. MUNDO
JURÁSICO
21.00 RÁPIDOS Y FURIOSOS 7
23.35 RÁPIDOS Y FURIOSOS 7
02.10 CARRERA MORTAL
04.05 LUCIFER
STUDIO UNIVERSAL
09.20 EL PARTIDO
11.05 KIRIKOU Y LOS HOMBRES Y LAS
MUJERES
12.50 JORGE EL CURIOSO 3. DE REGRESO
A LA JUNGLA
14.25 EL GRAN VUELO
16.10 LOS PITUFOS
18.15 LLUVIA DE HAMBURGUESAS
20.00 LOS BOXTROLLS
21.50 EL LÓRAX
23.35 THE WIZ. LIVE!
01.50 EL LÓRAX
03.35 MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS
A DÓNDE IR
CCB
(LIBERTAD 439)
+DOMINGO 5, A LAS 21, SE
PRESENTARÁ LA OBRA “LA
FOTO”, CON LA DIRECCIÓN DE
EDUARDO GONZÁLEZ NAVARRO.
FÓRUM
(PERÚ 510)
+DOMINGO 5 DE AGOSTO, A LAS
16.30, TÉ BINGO SOLIDARIO +
MODA SHOW, EN EL MARCO DEL
5º ENCUENTRO ANUAL DE LA
FUNDACIÓN MARÍA GRACIELA
MAIDANA.
CLUB OLÍMPICO DE LA
BANDA
+SÁBADO 18 Y DOMINGO
19 DE AGOSTO, LA FIESTA
DEL VIOLINERO, DE NÉSTOR
GARNICA, Y MUCHOS INVITADOS.
MUNICIPALIDAD DE LA
CAPITAL
* JUEVES 30 DE AGOSTO, A LAS
20, EN EL PATIO DEL EDIFICIO
MUNICIPAL SE REALIZARÁ
EL VI FESTIVAL DE JAZZ, QUE
SE EXTENDERÁ HASTA EL 1
DE SEPTIEMBRE. ACTUARÁN
MELINA IMHOFF (CUARTETO),
MUNLAI JAZZ (QUINTENTO), Y
MISHQUI VACILÓN- ENTRADA:
GRATIS.
MILONGA DE PLAZA
LUGONES
(ROCA Y AVELLANEDA)
TODOS LOS DOMINGOS, DE 17.30
A 20, CON ENTRADA GRATUITA,
LA MILONGA DE PLAZA LUGONES
TE INVITA A BAILAR TANGOS Y
MILONGAS.
CINES
SUNSTAR
HOTEL TRANSYLVANIA 3
(3D) ANIMACIÓN (ATP)
04/08 - 05/08 14:45 (Cast) 16:55
(Cast) 19:10 (Cast)
MISIÓN IMPOSIBLE 6 (3D):
ACCION (+13 AÑOS)
04/08 - 21:15 (Cast) 00:15 (Cast)
JURASSIC WOLRLD: EL
REINO CAÍDO (2D)
AVENTURA, (13 años)
HOY AL 08/08 19:50 (Cast)
EL AMOR MENOS
PENSADO (2D):
COMEDIA (+13 AÑOS) 04/08 - 14:15
(Cast) 16:55 (Cast) 19:35 (Cast)
22:20 (Cast) 01:00 (Cast)
MENTES PODEROSAS (2D):
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
04/08 - 19:30 (Cast) 22:00 (Subt)
00:20 (Subt)
HOTEL TRANSYLVANIA 3
(2D) ANIMACIÓN (ATP)
04/08 - 05/08 15:00 (Cast) 17:20
(Cast) 19:40 (Cast)
12 HORAS PARA
SOBREVIVIR (2D):
AVENTURA (+16 AÑOS)
03/08 - 04/08 - 22:10 (Subt) 00:20
(Subt)
JÓVENES TITANES EN
ACCIÓN (2D) ANIMACIÓN (ATP)
04/08 - 05/08 14:30 (Cast) 17:10
(Cast)
MISIÓN IMPOSIBLE 6 (2D):
ACCIÓN (+13 AÑOS)
04/08 - 21:45 (Cast) 00:45 (Subt)
LOS INCREÍBLES 2 (2D)
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
04/08 - 05/08 14:10 (Cast) 16:45
(Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A
MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
EL AMOR MENOS
PENSADO APTA 13 AÑOS C/
RESERVA ESTRENO CASTELLANO
2D 19:40- 22:20-
JÓVENES TITANES 2D ATP
CASTELLANO 2D 17:40
HOTEL TRANSYLVANIA 3
ATP CASTELLANO 2D 17:25- 20:30
RASCACIELOS: RESCATE
EN LAS ALTURAS APTA 13
AÑOS CASTELLANO 2D 22:40
SUBTITULADA 2D 22:40-
(SÓLO EL JUEVES)
MISIÓN IMPOSIBLE APTA 13
AÑOS C/RESERVA
CASTELLANO 2D 22:30
SUBTITULADA 2D 22:30-
(SÓLO EL JUEVES)
CASTELLANO 3D 19:30
LOS INCREÍBLES 2 ATP CON
RESERVA Y LEYENDA
CASTELLANO 2D 18:00