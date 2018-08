FÚNEBRES | 4 de agosto de 2018

04/08/2018 -

FALLECIMIENTOS

- Rafaela Viviana Zalazar

- Pablo Fernando Cortez

- Juan Carlos Alvarez

- Aída Estela Tapia (Frías)

Sepelios Participaciones

ÁLVAREZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/18|. Su esposa Rosa, sus hijos Juanjo, Gladys, Ariel, Pedro, Emanuel, Erica, Nahuel, Camila, Mariano, Exequiel y Darío participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 15 en el cementerio La Piedad. C de duelo San Juan 2227. SERV SOC AMPARO SRL EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ÁLVAREZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/18|. Su tía Margarita Álvarez, sus primos Evelia y Rubén Álvarez; Noemí Lastra de Álvarez; sus sobrinos Alejandro y Sara Álvarez; y Ricardo Juárez participan con tristeza su fallecimiento y acompañan a sus seres queridos en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

AREAL, ANTONIO LUIS (Tuco) (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. Raúl García Gorostiaga y Susana Maurelli acompañan a Graciela y sus hijos en este momento de dolor.

BUCCO DE LISSI, MARTA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/18|. "Que el Señor la tenga a su lado y haba brillar para ella la luz que no tiene fin". Su primo Ricardo Lissi y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BUCCO DE LISSI, MARTA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/18|. Integrantes de Farmacia Vignau acompañan con mucha tristeza a la familia Lizzi Bucco ante tan irreparable pérdida. Ruegan oraciones a su querida memoria.

BUCCO DE LISSI, MARTA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/18|. Lucio Palacios y Matilde participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

BUCCO DE LISSI, MARTA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/18|. Silvia Verdugo, su esposo Pedro Lofiego, sus hijos Daniela, Juan y Marco participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus queridos amigos Rico y Kitty, a sus hijas Marta y Silvina en esta irreparable pérdida.

BUCCO DE LISSI, MARTA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/18|. ¡Cristo Jesús! Con el poder de tu espíritu para la gloria del Padre, recibe a tu hija Marta condúcela por tu camino perfecto para que pueda contemplar el resplandor de tu rostro y el gran ¡Misterio de amor! Su prima Zulema Hernández de Cabrera y familia acompañan en el dolor a su querida tía Dora Luz, hermanos, hijos y demás familiares rogando oraciones en su memoria.

BUCCO DE LISSI, MARTA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/18|. Robert Lissi y familia participan con pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BUCCO DE LISSI, MARTA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/18|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Gustavo Díaz y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana del colega y amigo Fredy, lo acompañan en este momento de dolor haciéndolo extensivo a toda su familia. Elevan oraciones en su memoria.

CORTEZ, PABLO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/18|. Sus padres David Maza, Beatriz Cortés, sus hermanos Daniela, Viviana, Yanet, Daniel sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio Vuelta la Barranca Servicio Realizdo por COCHERÍA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

ZALAZAR, RAFAELA VIVIANA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/18|. Su esposo Ramón Ríos, sus hijos Pablo, María, Milagros y Morena, hija pol. Miranda, su madre Carmen, su cuñada Turca y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

Invitación a Misa

ÁVILA DE BUSSO, MARÍA LUISA (Lucy) (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/09|. Pasan los días, los meses, los años y siempre estás presente en nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestro corazón. Su familia invita a compartir la santa misa que se realizará hoy a las 20 hs. en la Pquia. Santa Rita de Cascia, Bº Jorge Newbery, con motivo de cumplirse 9 años de su encuentro con Nuestro Señor. Que Dios y la Virgen la acompañen siempre. Una oración a su querida memoria.

COSTA DE PILÁN, INÉS CAROLINA (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/11|. Sus hijos Piqui y Víctor Barquín, Eduardo, Claudia y Billy Córdoba, sus nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica con motivo de recordarse el 7 º aniversario de su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

FALCIONE, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. "Yo muero, pero mi amor no muere los amaré en el cielo como los amé en la tierra. Sean virtuosos, no lloren ni se dejen dominar por la tristeza, voy al cielo donde los espero mediante la bondad de Dios. Queda a los que lloramos lo más hermoso la esperanza de encontrarnos en el cielo y entretanto sobre la tierra el recuerdo de sus consejos y el ejemplo de su vida. Jesús Misericordioso dale el descanso eterno". (San Agustín). Su esposa Olga, sus hijos José y Georgina Blanco, María Lourdes, María Alicia y Nicolás Sayago, sus nietos Luciano y Lisandro, Martina y Lautaro, Camila e Isabella, sus hermanos Carmelo y Raquel Correa, Carlos y Selva Roldán, Gringa y Carlos Lucio con sus respectivas familias invitan a la misa que en su memoria se oficiará mañana 5/8 a las 9 en la Capilla San Cayetano (Presbítero Gorriti y Belgrano), al cumplirse un año de su fallecimiento.

FLORES, ELSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/17|. Querida madre, hermana, tía, abuela y amiga hoy se cumple un año de tu partida, que nos dejó un gran dolor en el alma. Tus hijos, hermana, sobrinos y nietos, invitamos a familiares y amigos a rezar por su eterno descanso en la misa que se oficiará hoy en la iglesia Catedral Basílica a las 20.30 hs.

GALVÁN, JESÚS OLINDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/17|. En un instante nos diste la vida, tus risas, satisfacciones, felicidad y alegría, en un instante es la muerte y también es la vida y en este instante que miro tu fotografía recuerdo y añoro el encanto de tu vida y la mía. En este instante siempre con vos, para sentirnos eterno. Olinda, madre y abuela, vecina solidaria y comprometida, hace 1 año que te fuiste a la Gloria del Señor y dejaste un silencio grande en nuestras vidas, pero sabemos que vives, bailas y ríes en nuestros corazones, gracias por todo, vieja querida, gracias por acunarnos en esta herida. Sus hijos Patolo, Ofelia, Mita, Segunda y Cacho; sus hijos políticos, nietos y bisnietos, invitan a la misa a realizarse hoy a las 20 hs. en la Pquia. Santa Rita de Cascia del Bº Jorge Newbery, al cumplirse un año de su fallecimiento.

GOYTEA DE QUIROGA, OLGA MORAYMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/18|. Al cumplirse hoy nueve días de tu fallecimiento, tus hijos Olguita y Armando con sus respectivas familias invitan a familiares, vecinos y amigos a rezar por su eterno descanso en la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la iglesia La Merced. "Que brille para ella la luz que no tiene fin".

LESCANO, OMAR EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/17|. Al cumplirse el 1º aniversario de su partida al Reino de los Cielos. Sus hermanos Oscar, Georgina y demás familiares harán oficiar una misa en la Catedral Basílica, hoy a las 20.30, rogando por su eterno descanso. Se ruega una oración en su memoria.

TORREZ, RAMÓN ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/14|. Su esposa Elisa Loyola de Torrez, hijas Ramona, Mónica y Yanina, nietos, bisnietos, hijos políticos, invitan a la misa el sábado 4, a las 20 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano, con motivo de celebrarse 4 años de su fallecimiento.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

GEREZ DE SORIA, SELVA (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/15|. Sus hijos María Elena, Juan y Ana, a tres años de tu partida estás presente en todos los momentos de nuestras vidas. A pesar del tiempo transcurrido no nos resignamos a tu ausencia física. Estás en nuestros corazones. Sus nietos Érika y familia, Noelia y familia, Ricky y familia, Belén y familia, Edgar, Martín, Ale y familia y bisnietos. Todos pedimos oraciones en tu querida memoria.

Responsos

CARO, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/17|. Papi, a un año de tu partida al cielo, quiero expresarte que en cada momento de mi vida, aunque no pueda verte, te contemplo en el recuerdo, aunque no pueda abrazarte, sé que desde donde estás, gozando de la compañía de Jesús, le ruegas a Él, Padre Misericordioso, por el bienestar de toda tu familia, terrenal. ¡Mil Gracias! ¡Fuiste un padre ejemplar! Vivirás eternamente en mi corazón. Que brille para ti, la luz que no tiene fin. ¡Descansa en paz padre querido! Su hija Graciela. En su memoria: responso en el cementerio La Piedad a las 16 hs. Ruega oraciones en su memoria.

DÍAZ, ALBERTO ESTERGIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/97|. Papi: que en este descanso eterno el Señor te tenga en sus brazos, como nosotros en el corazón. Hoy al cumplirse 21 años de tu partida a la Casa del Señor, nos reuniremos hoy a las 10 hs. en el cementerio Parque de la Paz. Te amamos, tus hijos.

Traslado de Restos

La Banda

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

Invitación a Misa

LESCANO, ELEUTERIO SECUNDINO (Elu) (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/17|. Papi. Hoy se cumple un año de tu partida al Reino de Dios. Te agradecemos desde aquí, todos los momentos de alegría, que nos regalaste. Recordamos a un gran hombre, con enorme corazón que siempre estuvo dispuesto a los demás. Fuiste un ejemplo de honestidad, trabajador incansable, buen amigo, adorable esposo, padre admirable y el mejor de los abuelos. Pero, sabes "Papi", nuestros corazones nunca estuvieron listos para verte partir. Tu esposa Olga, tus hijos Betty, José Luis y Carina, nietos y bisnietos, invitan a la misa hoy a las 20 hs. en la parroquia Santiago Apóstol, La Banda.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

SEQUEIRA, INOCENCIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/18|. El Señor sembró semillas en la tierra hoy recoge sus mejores frutos. La comunidad educativa del Centro Experimental Pedro Francisco de Uriarte participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de nuestra compañera María Rosa Islas. Rogamos para su familia una cristiana resignación.

TAPIA, AÍDA ESTELA (Kela) (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/18|. "Que Dios te tenga en su gloria y a nosotros nos de el valor de soportar tu ausencia". Sus hermanos Horacio y Miguicho Tapia, sus hermanas políticas, sobrinos y sobrinos nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos serán inhumado hoy a las 11 hs en el cementerio San Agustín previo oficio religioso en la parroquia Inmaculada Concepción. Frías.

Invitación a Misa

SANTILLÁN, EUSTAQUIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/18|. Papi Santi: a un año de tu partida es aun inmenso el dolor de no poder disfrutar de tu sonrisa, tus besos, tus charlas, tus consejos, tus alegrías por cada logro obtenido en nuestras vidas. Dios dispuso que estés en el cielo y que te fueras de nuestro lado como siempre soñaste, sano fuerte y sobre todo feliz de tantos momentos compartidos con tus nietos y bisnietos. Te recordamos todo el tiempo, te extrañamos profundamente y te amamos eternamente. Invitamos a familiares y amigos al responso que se realizara en el panteón familiar hoy a las 15hs y a la misa que se oficiara en el templo el domingo 5 a las 19:30hs.