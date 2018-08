Una verdulería regala su mercadería entre los más necesitados

04/08/2018 - La verdulería se llama “La Chiquita”. Sus dueños comenzaron a regalar frutas y verduras a quien más lo necesite en sus tres locales. ¿Cómo lo hacen? El l o s i n s t a l a r o n muebles con los productos que no se venden habitualmente y, evitando que se pudran, los ofrecen sin costo alguno en excelentes condiciones. La iniciativa ganó las redes sociales y generó una catarata de adeptos y gratificaciones. “La idea surgió hace seis días y responde a una iniciativa solidaria que decidimos llevar adelante con mi familia. Aquella mercadería que no se vende mucho le viene bien a personas que por ahí no cuentan con los recursos para comprar. Sabemos que la situación está difícil”, confió Jorge Cirot (24), uno de los propietarios del negocio, según indica el diario a Los Andes. “Rápidamente recibimos el agradecimiento de la gente y hasta contamos con la adhesión de varios clientes, que compran mercadería y no se la llevan, sino que la dejan en el mueble para que la consuma aquel que más lo necesita”, dijo Cirot. El gesto altruista de estos mendocinos continuará por tiempo indeterminado y sus responsables esperan que otros comercios imiten esta buena modalidad de ayuda, señala Los Andes.