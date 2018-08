D’Onofrio: "River puede traer refuerzos, pero no los necesitamos"

Fotos PRESIDENTE D’Onofrio hizo declaraciones anoche ante los medios de prensa y no pudo evitar hablar de Boca.

04/08/2018 -

River Plate se prepara para enfrentar el próximo jueves a Racing Club de Avellaneda por el cotejo de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América y sin grandes novedades en materia de incorporaciones.

El Millonario decidió ser más cauteloso en este sentido y dejó que el plantel que orienta el entrenador Marcelo Gallardo sea el ideal para asumir los diferentes desafíos, entre ellos la Copa Argentina y la próxima Superliga.





Pero anoche habló el presidente de los millonarios, Rodolfo D’Onofrio, y salió al cruce de lo que pasó con el lateral uruguayo Lucas Olaza que finalmente arregló condiciones con Boca Juniors.





"Yo jamás lo fui a buscar, nunca hice una oferta por el jugador, River puede traer refuerzos, pero no los necesitamos, estamos sólidos económicamente", dijo el titular riverplatense, cuyas palabras sonaron a descargo por lo manifestado hace unos días por Juan Carlos Crespi, dirigente de Boca.





En aquella ocasión sobrevino el cuestionamiento de D’Onofrio por el cupo de extranjeros que favorecía a Boca por la lesión del colombiano Frank Fabra.





"Es insólito que hablemos de un séptimo cupo para los extranjeros. Si quieren uno más, que sea igual para todos los clubes. Hagamos un cambio ahora y que todos tengan un cupo más, pero no quebremos el espíritu del reglamento", dijo D’Onofrio en esa oportunidad.





Crespi salió con los tapones de punta y le contestó al máximo dirigente de la entidad de Núñez.





"¿Por qué protestan tanto? Se quedaron calientes porque Olaza, al final, vino a Boca y no fue a River", señaló Crespi, que todavía fue por más.





"Esto es simple: para comprar tenés que tener plata, gratis no hay nada. Y Boca no sólo tiene un plantel joven y vendible sino que también tiene una buena administración económica. Ellos no tienen nada de eso. Fijate las edades de sus jugadores. Lo único que tienen para vender es al Pity (Martínez) y no es comunitario. Por eso están nerviosos".





Anoche D’Onofrio volvió a insistir sobre el tema de los cupos extranjeros y apuntó: "En River queremos que se cumpla lo que está escrito. No es el camino ser creativo para sacar ventaja".