Old Lions y Mishqui Mayu, el destacado

Fotos PROGRAMA Las damas del elenco de los Viejos Leones y la bandeñas animarán el partido más importante

04/08/2018 -

El choque entre las chicas de Old Lions Rojo y Mishqui Mayu en Primera sobresale para hoy. Se trata de una nueva fecha del certamen Anual denominado Tarjeta Sol, que hace disputar la Federación Santiagueña Amateur de Hockey sobre césped y pista. El choque será a las 15 en Lawn Tennis, y se presagia un gran partido teniendo en cuenta la calidad de las rivales.

Por supuesto que la actividad se iniciará temprano con un rico y extenso programa que se desarrollará tanto en la cancha del Santiago Lawn Tennis Club como de Old Lions, en varias divisiones.

A las 9, en 6ª división se enfrentarán: Athenas HC vs. SLTC Blanco (dirigirán Gómez M/Roldán); 10, en 6ª división, CACC vs. C. Docente (Roldán/Tévez). 11, en 6ª división, Green Sun ante SLTC Rojo (Alanis/Gómez); 13.30, en 1ª de Damas, SLTC "B" vs. SLTC "A" (Zamora/Corbalán).

A las 15, en 1ª de Damas, Old Lions RC Rojo ante Mishqui Mayu HC (Corbalán/Zamora). A las 16.30, en 1ª de Damas, CACC vs. SLTC (Gómez C/Juárez). Y finalmente, a las 18, en 1ª de Damas, Ucse vs. SEHC (Juárez N./Gómez).

En Old Lions

En tanto que en cancha de Old Lions se desarrollarán los siguientes partidos. A las 9, en 6ª división, Old Lions RC Rojo vs. Old Lions RC Azul (Besso/Juárez). A las 10, en 6ª división, Mishqui Mayu HC vs. Old Lions RC Blanco (Juárez H/Besso). A las 13.30 en 1ª de Damas: Lugus HC vs. H. Termas Club (Tello/Díaz). A las 15, en 1ª de Damas: CAER vs. La Garra de Frías (Cancinos/Tello). A las 16.30, en 1ª de Damas: C. Docente vs. Old Lions RC Azul (Cancinos/Díaz). A las 16.30, en 1ª de Damas: C.A. J. Newbery vs. Círculo SC.

Se recuerda que la fecha proseguirá mañana en ambos escenarios con duelos imperdibles en diferentes categorías. Se esperan juegos atrapantes.