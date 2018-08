Lawn Tennis recibe a Jockey de Salta

Fotos POR EL TRIUNFO Santiago Lawn Tennis Club quiere tener un fin de semana exitoso. Pero enfrente tendrá un durísimo rival como el Jockey de Salta.

04/08/2018 -

Santiago Lawn Tennis irá hoy en busca de su primera victoria en el Torneo Regional del NOA 2018 cuando reciba desde las 16 al Jockey Club de Salta, en el inicio de la última fecha de la fase clasificatoria de la Zona B. Hasta ahora el equipo santiagueño no pudo ganar en la temporada. Deberá jugar la Zona Promoción que nuclea a los cuatro conjuntos de la Zona Campeonato que no clasifican al Súper 10 y a los seis primeros de la Zona Desarrollo, para pelear por los cuatro lugares que permitirán iniciar el 2019 en Zona Campeonato.

Su rival de hoy llega como escolta y con la tranquilidad de la clasificación asegurada, por lo que el partido no es de mayor relevancia en cuanto al puntaje, pero sí tiene valor para los rojiblancos que buscan mejorar facetas de juego y fortalecerse en lo anímico para afrontar una dura segunda fase.

Torneo Anual

Mientras tanto, por el Torneo Anual 50º Aniversario de la USR, la quinta fecha dará comienzo hoy con tres partidos, dos en esta ciudad y el restante en Bandera, en donde se presentará el puntero e invicto, Amigos Rugby de Fernández, que visitará a Sanavirones desde las 13.30. En cancha de Santiago Rugby habrá doble jornada, ya que allí oficiarán de locales Olímpico y Old Lions, ambos con sus canchas inhabilitadas. Desde las 15.30, el equipo bandeño, escolta y también invicto, enfrentará a Santiago Rugby, que aún no pudo ganar en el torneo, mientras que a partir de las 17, Old Lions se medirá con el colista Fernández RC.

Hoy también sería día de Regional Juvenil, tras un mes sin acción. En esta ciudad, Old Lions será anfitrión de Universitario de Salta, en tanto que Santiago Lawn Tennis recibirá al Jockey Club salteño, mientras que Santiago Rugby visitará en "La Linda" a Gimnasia y Tiro.

En tanto que mañana jugarán por el Anual, Unse ante Santiago Lawn Tennis en esta ciudad y Añatuya, tercero, frente a Olímpico Negro.