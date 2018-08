Comienzan los playoffs de la categoría Preinfantiles

04/08/2018 -

El Torneo Dr. Gerardo Zamora de la categoría Preinfantiles ingresará hoy en la instancia de playoffs.

Los ocho primeros de la fase regular tendrán ventaja deportiva, por lo que en caso de ganar se clasificarán a la siguiente instancia. En el caso de perder, se jugará un segundo partido en calidad de visitantes.

La programación es la siguiente: desde las 9.30, Independiente vs. Newbery, en Preinfantiles, Mini y Premini; 10, Red Star vs. Tiro Federal, en Preinfantiles, Mini y Premini; 11, Nicolás Avellaneda vs. Pozo Hondo, en Preinfantiles, Mini y Premini; 12.30, Lawn Tennis vs. Atamisqui, en Preinfantiles; 14.30, Olímpico vs. Belgrano, en Premini, Mini y Preinfantiles; 15, Normal Banda vs. Juventud, en Preinfantiles, Mini y Premini; 15.30, Quimsa vs. Contadores BBC.

Por su parte, el partido de Preinfantiles entre Huracán y Sportivo Colón fue programado para el lunes 6 a las 19.