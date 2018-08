Cuestionó a Tapia por los "históricos" de la selección

04/08/2018 -

¿Qué opinó "Nacho" Scocco sobre las declaraciones del presidente de la AFA, Claudio Tapia, que dio por concluido el ciclo de los jugadores históricos en la selección argentina?. "Me parece un error hablar así, de esa manera. El que tiene que tomar esas decisiones es el entrenador. Con respeto a Tapia, no está bueno tampoco que eso venga de los dirigentes. Me parece que primero tienen que tomar una decisión con respecto al entrenador y darle la tranquilidad necesaria, de parte de todos no solo de los dirigentes", apuntó el delantero de los "millonarios" que así salió en defensa de los "históricos" de la "Albiceleste".