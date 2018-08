Milton Casco no se lleva de las críticas por su rendimiento

Fotos CONFIANZA El defensor de River Plate viene siendo titular luego de la venta del uruguayo Saracchi al fútbol alemán.

El defensor Milton Casco llegó a River Plate como figurita difícil del mercado para ocupar el lateral izquierdo de la última línea, y hasta llegó a ser convocado al seleccionado argentino cuando lo dirigía Gerardo Martino, pero luego su nivel futbolístico cayó en un pozo y le costó mantener el puesto.





Eso, además, fue generando murmullos y reprobaciones en las gradas del estadio Monumental, aunque hoy el entrerriano aseguró que no le "presta mucha atención" a las críticas y solo se enfoca en "mejorar día a día".





"No le presto mucha atención. Me enfoco en mejorar día a día. En un momento me sentía muy elogiado, y en otro criticado. Pero siempre con la cabeza enfocada en estar en un club como River y rendir de la mejor manera cuando me toca jugar", aseguró en una entrevista con TyC Sports.