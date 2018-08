El "Pity" palpitó el duelo con Racing por la Copa

Fotos ELOGIOS Gonzalo Martínez destacó las cualidades de Racing Club.

-

River y Racing se verán las caras el próximo jueves por el cotejo de ida de los octavos de final en el Cilindro de Avellaneda y el que empezó a palpitar ese juego es el volante Gonzalo "Pity" Martínez.





"Serán partidos trabados y hay que estar atentos. Se va a definir en detalles y en la picardía, Racing también tiene jugadores desequilibrantes y hay que tener cuidado", expresó el volante por la señal de Fox Sports.





Durante este mercado de pases, el nombre de Martínez estuvo en la carpeta de varios clubes europeos para contratarlo. Sin embargo, el ex jugador de Huracán afirmó que a él no le llegó ninguna oferta y que su cabeza está en River.





"Nadie me comentó nada y mi cabeza está puesta en este club. Escuché cosas que no son ciertas y la gente se confunde. Me llegaron mensajes de hinchas y es lindo recibir ese tipo de cosas. Nadie me ha comunicado nada", resaltó.





Categórico

Y agregó: "Se dice también que me están ofreciendo afuera y a ningún jugador le gusta escuchar eso porque no soy un juguete. Quiero ganarme yo un lugar y que me vengan a buscar".





Martínez admitió que está "arrepentido" por algún gesto que le hizo a los hinchas de River cuando era murmurado y subrayó el apoyo que recibió de parte del técnico Marcelo Gallardo y del plantel.





"Sabía que en algún momento la cosa se iba a dar vuelta, sé lo que puedo dar", dijo.