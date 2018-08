Allanan una casa y secuestran bienes que serían robados

Fotos SECUESTROS. Los bienes fueron trasladados a la Comisaría.

Personal policial de la Seccional 4ª con la colaboración de otras dependencias, allanó, por orden de la Justicia, una casa del barrio Santa Rosa de Lima y recuperaron cuantiosos elementos que estarían vinculados a diferentes hechos ilícitos cometidos en el área de competencia, aunque no pudieron encontrar a los presuntos autores.

De acuerdo con las fuentes, el jueves se llevó a cabo un allanamiento ordenado por el juez de Control y Garantías, Dr. José Fernando Viaña, en torno a una causa por robo. La intención de la Justicia era dar con el paradero de tres sospechados de varios ilícitos mediante el uso de armas de fuego y proceder al secuestro de todo tipo de elementos vinculados a la investigación.

De esta manera, alrededor de las 7, el personal actuante llegó a una casa ubicada en el pasaje Segundo Nº13 del complejo habitacional mencionado anteriormente y, teniendo en cuenta la peligrosidad de los delincuentes buscados y ante la presunción de que pudieran estar armados, arbitraron los medios necesarios para el ingreso, sin embargo, no encontraron a nadie en el inmueble.

Sin embargo, sí encontraron tres motocicletas, una Gilera Smash de 110cc., con plásticos de una Zanella ZB; una Motomel 110cc. sin cachas ni espejos y una Motomel gris de 110cc. sin dominio. Además, recuperaron un motor de motocicleta Motomel, con número 161FMJA1002660, dos puertas de madera con marcos, un rifle color marrón con plateado calibre 14, un rifle de aire comprimido color negro, un tubo de gas amarillo, tres garrafas de 10 kilos, una máquina hormigonera, una pala ancha, una pava eléctrica, una antena de color blanco, un acondicionador de aire de 3000 frigorías, un ventilador industrial negro, elementos estos que fueron trasladados a la Comisaría Cuarta, posiblemente por ser parte de hechos delictivos cometidos en la jurisdicción y de los cuales obran denuncias.

Una vez concluido con el procedimiento, se informó que en el domicilio allanado no estaban lo sospechosos cuyos datos no se proporcionan para no entorpecer la investigación y el fiscal que entiende en la causa dispuso que se continúen con las mismas para dar con los buscados, mientras que los elementos recuperados, sean entregados a sus legítimos dueños una vez que acrediten la pertenencia.