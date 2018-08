Fotos El lunes se iniciará la segunda edición del curso de Introducción al Coaching

04/08/2018 -

El próximo lunes 6 del corriente mes se reiniciará el curso de Introducción al Coaching en la Biblioteca Únzaga, a cargo de la coach Mónica Kofler, luego de la gran convocator ia de la pr imera edición del mismo. Se trata de la segunda edi c ión de es te curso, con una duración de tres meses y un dictado semanal, los lunes de 18 a 20. E l c u r s o c u e n t a c o n auspicio de la Subsecretar ía de Educación, por lo cual, cumplidos los requisitos de asistencia y evaluación, se otorgarán los cer tificados oficiales pertinentes. E l c o a c h i n g e s u n a di s c ipl i n a b a s ada e n l a o n t o l o g í a d e l L e n g u a j e que impulsa a las personas a co-crearse con sus circunstancias, obteniendo la mejor versión posible de sí mismas. Pa ra h a c e r lo l e s e n - t rega her ramientas que le permitan sobreponerse a las dificultades, red e s c u b r i r y p o t e n c i a r s u s re c u r s o s i n t e r n o s , me j o r a r s u c omu n i c a - ción int ra e interpersonal, conectar son sus anhelos más profundos para descubrir sus objetivos, elaborar planes de acción alineados con su cumplimiento, gestionar l a s emo c i o n e s p a ra i n - crementar su inteligencia emo c i o n a l , e n t re o t ra s maravillas. Mónica Kofler es abogada, gestor de convers a c i o n e s d e c o a c h i n g o n t o l ó g i c o p o r l a UNC, coach ontológico profesional y miembro de ICF. Paralelamente al dict a d o d e e s t a s e g u n d a edición, los alumnos que aprobaron el primer tramo comenzarán a transitar el módulo del curso de coaching profundizado. Para mayor informa - c ión pu ede n e s c r ibi r a l mail moni [email protected] gmail.com.