Ripoll apoyó a candidatos locales a intendentes

Fotos DIRIGENTES. Vilma Ripoll durante su visita a EL LIBERAL. Estuvo junto a figuras políticas locales del MST en Santiago.

04/08/2018 -

La dirigente del MST, Vilma Ripoll, visitó Santiago para apoyar las candidaturas a intendente por Santiago y La Banda de Roxana Trejo y Luis Rojo, respectivamente. Como parte de la campaña política del MST en la provincia, Ripoll y Trejo participaron de un acto realizado en la puerta de la Catedral de la ciudad Capital.

Ripoll resaltó que allí se refirieron al tema de la despenalización del aborto. "Creemos que la Iglesia Católica está presionando para que los senadores voten en contra. No nos dan educación sexual integral, no nos dan anticonceptivos para no abortar y no nos dan derecho al aborto para no morir. Como la próxima pelea va a ser pedir la separación de la Iglesia del Estado, hicimos un pañuelazo en la Catedral", resaltó Ripoll en visita a EL LIBERAL acompañada por Trejo.

Por otra parte, Ripoll aseguró que en la Argentina se vive una "situación de crisis económica, política y social. El gobierno acicatea profundizando y poniendo topes salariales en las negociaciones, produciendo despidos, sobre todo en el sector del Estado, pero también en fábricas que despiden y cierran; baja de la obra pública y disminución del precio de las asignaciones universales, dejando cuatrocientos mil pibes por fuera de la asignación y, encima, vuelve sobre los jubilados".

"Nos parece que toda esa situación social más la inflación que no logra frenar, el Gobierno genera, no solo que uno no llegue a fin de mes, sino un aumento brutal de la bronca", dijo. Remarcó que "el Gobierno nacional prioriza el enriquecimiento de los sectores de capitales concentrados que son amigos".

Indicó también que "la magnitud de las medidas de ajuste que toma el Gobierno afecta a las provincias. Nosotros creemos que si sigue (por el Gobierno nacional) por ese camino de cumplirle al Fondo Monetario Internacional se expone a un estallido. Y en este país ya sabemos qué hacer cuando los gobiernos no nos quieren escuchar, lamentablemente. Todos los días pone más fichas para acercarse al estallido, a uno crisis social seria, porque la gente no puede vivir".

Ripoll consignó que "todo el ajuste es para pagar deuda. Ahora, estamos en la deuda más alta histórica, encima los cincuenta mil millones que le presta el FMI. Entonces, no hay que pagar la deuda sino hay que investigarla, como dice el fallo del juez Ballesteros y dejarla de pagar cuando sepamos que parte es genuina y que parte son negociados".

Por su parte, Trejo delineó los proyectos de su plataforma en esta campaña en busca de la intendencia de ciudad Capital. Además, informó que esta jueves 9 realizará cierres de campaña en Santiago y en La Banda. Por la mañana será en la "Cuna de Poetas y Cantores" y, por la tarde, en la "Madre de Ciudades".