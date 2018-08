Fotos JORGE LANATA.

Tras entrevistar a Hilda Horovitz, expareja de Oscar Centeno, Jorge Lanata revelóque "ella muestra los cuadernos porque no llega a ningún acuerdo económico con el tipo. En un momento le dan un departamento de 40 mil dólares fraguando un préstamo (y otro de un plan de viviendas de Madres de Plaza de Mayo), que a ella no le alcanza, cortan la relación, y ella finalmente fue a declarar a Tribunales. Ella tenía miedo físico justificado. Contó que tenía una relación muy violenta con Centeno. Todos saben que era militar, pero había sido dado de baja por tirarle una granada a un superior, que no explotó por un problema en la espoleta. Según Hilda se hace pasar por loco hasta que lo terminan dando de baja".

Centeno "tenía los cuadernos, y se lo dijo a ella en varias oportunidades, para que le garantizaran que iba a seguir trabajando. Él fue anotando por eso y esto en el relato de Hilda resulta completamente verosímil. El tipo tenía miedo de perder sus negocios. También tenía una remisería paralela frente al ministerio en la que Hilda era testaferro. El ministerio le contrataba los remises. El tema era qué pasaba con su negocio si todo se caía. El pensó todo el tiempo que esto podía pasar y cada vez que escribió lo hizo pensando en todo eso", dijo Lanata.