"Fede" Bal prefiere hacer cine antes que ir a lo de Tinelli

04/08/2018 -

Bailando por un sueño tendrá este año a Laurita Fernández en el jurado e incluso a la madre de la bailarina entre las participantes no famosas, sin embargo, los productores de Marcelo Tinelli no pudieron convencer a "Fede" Bal para que se sume al certamen. "Con Marcelo creo que soy un agradecido de todo lo que me dio, yo lo veo como un padre artístico en esta profesión. Él fue un poco el creador de lo que yo soy, de que la gente me levante el pulgar. Mi sueño siempre fue hacer películas, y hoy estoy llegando a un lugar que me dio Marcelo". Con estas palabras, el hijo de Carmen Barbieri intentó explicar, en "Los Ángeles de la Mañana", las razones de su negativa a volver a la pista mediática.

Y agregó. "Yo siempre fui un agradecido de su programa, me lleno la boca de palabras lindas y agradecimientos. Lo que sucede es que estoy en un momento en el que necesito probar otro camino. De golpe tener 28 años y poder protagonizar una películas con mi viejo y que la gente me llame de la misma productora para hacer otra y están escribiendo una nueva, no es fácil. Y para mí son cosas que no pueden convivir este año en el Bailando. Cuando digo que no, un poco es por eso".

"Fede" hizo hincapié en los muchos proyectos laborales que le impedirían concentrarse en el Bailando, también se refirió a la disolución del equipo con el que participó en tres oportunidades, como uno de los motivos que tampoco lo estimularon para la vuelta.

Remarcó: "Lo que hicimos con Matías y con Laura fue algo muy lindo, difícil de superar. Encima me ofrecen el Bailando, me rompés mi equipo, y encima viene mi película que no puedo hacerlo al mismo tiempo, y encima me ponés una ex que no para de hablar, me ponés una que se me vinculó en el verano y encima hay una cantante callejera que está ahí. Yo entiendo que tal vez él sienta que yo estoy haciéndole un feo, o que hablo mal, pero de su programa nunca hablé mal, su programa a mí me dio todo".