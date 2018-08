Charlie Sheen enfrenta una grave crisis financiera

04/08/2018 -

El actor de Hollywood, Charlie Sheen, quedó en boca de todos al hacerse público el pedido que hizo a la Justicia para que le rebajaran la cuota alimentaria que le pasa a sus cuatro hijos porque ya no tiene fondos para costearles un estilo de vida lujoso como el que llevaban hasta ahora.

El actor que se hizo famoso por su papel en la serie "Two and a Half Men" habría asegurado que su imposibilidad de cumplir con los pagos mensuales se debe a que "no ha podido encontrar un trabajo estable y ha sido incluido en la lista negra de muchos aspectos de la industria del entretenimiento", según documentos judiciales que obtuvo la revista People.

En su argumentación, Charlie Sheen aseguró que sufrió una "reducción significativa" en sus ganancias, que se encuentra en una "grave crisis financiera" y que tiene menos de 10 millones de dólares a su nombre, una cifra bastante escasa para los niveles de gastos en Hollywood.

Sheen no sólo estaría teniendo problemas para pasarle dinero a sus hijos, sino que también contrajo deudas con un piletero y una empresa de jardinería.

En el 2010, el actor era el mejor pagado de la televisión. Recaudaba 1,8 millón de dólares por cada episodio de "Two and a Half Men". Pero sus adicciones y estilo de vida hicieron que todo se evaporara.