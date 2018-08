Bullying y homosexualidad, según Ray Liotta

04/08/2018 -

Mañana, a las 16, Universal Channel (en el 401 de TIC) estrenará la tercera y última temporada de "Shades of Blue", la exitosa serie de misterio, drama y acción policial protagonizada por Jennifer López y Ray Liotta.

En esta tercera entrega, el teniente Matt Wozniak (Liotta) deberá lidiar con un intento de asesinato en su contra.

Precisamente, el prestigioso actor norteamericano, recordado por sus trabajos en "Buenos Muchachos", de Martín Scorsese, y "Hannibal", de Ridley Scott, en una conferencia de prensa, a la que tuvo acceso EL LIBERAL, habló acerca de su personaje, el líder de un selecto grupo de policías que aceptan sobornos a cambio de protección.

Ahora están entrando en la última temporada, ¿qué fue esa conversación que tuviste sobre darle a Matt Wozniak una despedida como la gente?

Bueno, nosotros pensábamos que iba a haber una cuarta temporada y estábamos esperando el anuncio. Pero luego, de repente y de la nada, recibo una llamada telefónica diciendo que se estrena la nueva temporada el 17 de junio (en USA) pero que van a cancelar la serie. Y una parte mía no se puso tan mal. Pero me encanta el personaje y quiero mucho a la gente con la que trabajé y los directores fueron mejorando cada vez más. Jack Orman, productor ejecutivo, era el showrunner y tenía ideas muy pero muy interesantes. Pero no tuvimos la oportunidad de terminarla.

¿Se resolverá la homosexualidad de tu personaje hacia el final de la temporada?

No, no lo siguieron explorando realmente. Me hubiera gustado que lo hicieran. Y hay una escena que me hubiera gustado que realizaran desde el principio: Yo voy caminando por la calle y, en un momento de la serie se tocó el tema del bullying, y me hubiera encantado esta escena en donde yo voy caminando por la calle y veo a un pobre chico gay, un estudiante de secundaria, que está siendo acosado por otros adolescentes, y me hubiera encantado ir y molerlos a trompadas. De hecho, hicimos una escena una vez y le dije al chico, porque en realidad no puedo admitir con la gente que lo soy, y le dije que él era mucho más fuerte de lo que yo podría ser jamás. Y lo hice con lágrimas en los ojos y todo porque yo no enfrento de lleno esa situación y lo que él tuvo que enfrentar. Fue una escena hermosa. Pero no la incluyeron. Es lo que estaba diciendo. Hubo muy buenas oportunidades de hacer cosas interesantes, pero fue lo que decidieron. Es su decisión.