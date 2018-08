Fotos Reveló qué es a lo que aspira su personaje

04/08/2018 -

¿Los personajes tienen algún tipo de cierre en la última temporada? En cierto sentido, el personaje de Jennifer sí, por lo que pasa en el tercer episodio. Transcurre seis meses después y ella quiere empezar a andar por el buen camino. Wozniak quiere mantener las cosas como eran al principio y realmente está convencido de que es la mejor manera de atrapar a los delincuentes. Eso nos hace ganar diero, pero sólo permites que haya algunos traficantes porque no hay manera en la que puedas lograr que no haya ninguno, entonces lo mantienes en un número bajo que puedes controlar. De modo que él tenía su propia manera de hacer justicia en cuanto a la forma en la que pensaba que se debían hacer las cosas. Hablo con muchos de los policías que trabajan con nosotros en relación a sus posibilidades de elección y me dicen que nunca serían policías si tuvieran que empezar ahora porque, sin doble sentido, se sienten esposados. No pueden hacer ni la mitad de las cosas que hacían en el pasado. Parte de eso que hacían en el pasado quizás haya sido un poco extremo, pero también cumplía su objetivo, las cosas se hacían. No digo extremo en el sentido de las cosas espantosas que pasaron, gente inocente que han matado, por ejemplo, no digo eso, pero hay una forma de justicia que era un poco más dura que ellos podían hacer antes y ahora no. Y eso es lo que quiere hacer mi personaje y Harlee Santos quiere hacer lo correcto. ¿Serías un buen policía? Sí. Porque lo entiendo. No el tipo parado en la esquina de uniforme sino el investigador. Acabo de ser jurado en el Festival de Cine de Tribeca y el hombre que me llevó en auto era policía, y estaba a cargo de las situaciones en las que se produce un tiroteo y hay un policía involucrado, él era como el representante del sindicato a favor del policía. Y también hay alguien que representa a la víctima, pero hay un hombre del sindicato para los policías. Y me contaba historias fascinantes que parecían interesantes pero él habló con muchos policías que dicen que es el trabajo más aburrido del año. ¿Qué otro tipo de personajes te gustaría hacer? Todavía siento que tengo mucho que aprender como actor. Siento que todavía no llegué y quiero llegar a ese punto, por eso me encanta ver a estas personas en esas situaciones en donde algo sucedió realmente, alguien murió o hubo un accidente aéreo, y ver cómo la gente resuelve esas situaciones, de diferente manera de lo que uno pensaría.