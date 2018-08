Fotos El "Negro" Pons, ante un nuevo desafío de fuerza en México

04/08/2018 -

PAMPA DE LOS GUANACOS, Copo (C) Los santiagueños de esta ciudad que representarán a la Argentina ya están preparados para uno de los eventos más grandes de su carrera. Este 5 de agosto se realizará el clasificatorio para el mundial de Strongman en México, Guadalajara. El Mike Classic Strongman está considerado como nivel 1, y los 3 primeros van directo al Arnold Strongman World Columbus. Se realizarán 3 grandes eventos: el sábado 4 de agosto se efectuará el certificado para juez oficial, el domingo 5 el campeonato Iberoamericano de Tronco y más tarde el torneo de Strongman. El internacional Daniel "Negro" Pons, que estará en la máxima categoría mas de 105 kg y es federado de la máxima Or g ani z a c i ó n d e Fuerza Strongman Corporation, busca su tercera clasificación para el Mundial. Es el único argentino en llegar a esa máxima instancia. Su alumno Juan Sánchez, que sigue sus pasos, irá en la categoría de menos de 105 kilogramos. Este joven atleta ya participó en un Sudamericano y en el evento de cilindro en la Argentina. Competidores de diferentes estados de México se harán presentes, así como atletas de Brasil, Estados Unidos y Colombia. Testimonio El "Negro" Pons dijo al respecto: "Esta vez hicimos todo lo posible para gestionar que pueda ir otro atleta más de la Argentina. Son dos eventos muy pesados. Hay competidores muy preparados y cada vez se hace más difícil estar en un podio". "Practicamos muy duro, y a veces la falta de tiempo por trabajos y viajes nos recortó entrenamiento. Pero la idea es hacer lo que nos propusimos desde el primer día, descargar todo lo que hicimos en nuestros entrenamientos y buscar el equilibrio en las 5 pruebas que realizaremos", dijo. Y agregó: "Lo importante es no ir con lesiones o molestias, que siempre las hay". Por este medio quiso "agradecer a la Subsecretaría de Deporte de Santiago, al profe Dapello y a nuestro gobernador Gerardo Zamora por brindarnos el apoyo; a mis sponsors deportivos, que siempre están desde el principio de mi carrera; a la familia, y a las amistades que colaboran en cada momento".