España busca un mayor control de la inmigración en las fronteras y en el Estrecho

Fotos SITUACIÓN. Se busca una solución a un complejo problema.

04/08/2018 -

El presidente de España, Pedro Sánchez, anunció ayer la creación de un mando único operativo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) para centralizar la coordinación de todas las actuaciones relacionadas con la inmigración en las fronteras y el Estrecho.

Sánchez hizo un balance de la gestión realizada durante los dos meses de su Gobierno, y ha explicado que se trata de un mando único que coordina operativamente y no políticamente "todo lo que tiene que ver con el control de fronteras".

El presidente español resaltó que la migración "no ha empezado con este Gobierno, sino que lo que ha comenzado es la política migratoria que, hasta ahora, no existía" y a la que la anterior administración "no puso atención ni recursos económicos".

Sobre el funcionamiento del mando único, Sánchez señaló que centralizará la coordinación y el seguimiento de todas las actuaciones realizadas y vinculadas con la inmigración ilegal, así como los mecanismos necesarios para la utilización de todos los recursos humanos y materiales disponibles y la rápida y oportuna transferencia de la información.