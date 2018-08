Vidal criticó la "utilización política" de los muertos en la escuela de Moreno

Fotos TRAGEDIA. La explosión ocurrió este jueves, solo veinte minutos antes del ingreso de unos 500 chicos.

04/08/2018 -

La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal se refirió por primera vez a la trágica explosión que causó dos muertes en una escuela de Moreno y apuntó a "ciertos sectores" que aprovecharon el hecho para hacer política.

"Para todos los bonaerenses, y también para mí, estos son días de duelo por el fallecimiento de Sandra y Rubén en la Escuela 49 de Moreno", sostuvo en un mensaje publicado en sus redes sociales.

"Por respeto al duelo de las familias de las víctimas, y para evitar la utilización política que veo en ciertos sectores sobre esta tragedia, me mantengo en silencio hoy, pero vamos a aclarar como siempre, todo lo que sea necesario", resaltó.

La explosión ocurrió cerca de las 8 del jueves, solo veinte minutos antes del ingreso de unos 500 chicos. En la tragedia perdieron la vida la vicedirectora Sandra Calamano y el encargado de la portería Rubén Rodríguez.

Según contaron docentes, padres de alumnos y familiares de las víctimas, las autoridades de la escuela habían denunciado pérdidas de gas ante el Consejo Escolar de Moreno no menos de ocho veces.

Según el comunicado oficial de la Fiscalía General del Departamento de Moreno, "la explosión tuvo su génesis en un escape de gas producido en la salita de cambio de funciones" y confirmó que el miércoles un gasista matriculado se presentó en la escuela "a revisar las instalaciones".

Una pericia preliminar realizada por los Bomberos, según Clarín, sostiene que podría haberse producido luego de que se intentara prender la luz o encender una pava eléctrica o anafe, y señala que durante la inspección se encontró una perilla del anafe "en posición de abierto".

"Esto no fue un accidente. El ministro de Trabajo (Marcelo Villegas) es un sinvergüenza que envía a inspectores para que no hagamos paro en vez de mandarlos a controlar el mantenimiento de las escuelas", sostuvo Roberto Baradel, de Suteba. Sobre el paro de ayer, dijo que fue en "repudio a que no nos escucharon y que el límite es la muerte, y para reclamarle a la gobernadora (Vidal) que declare la emergencia edilicia y educativa".