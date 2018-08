Afirman que un gasista fue un día antes de la explosión

04/08/2018 -

Una pérdida de gas de un calefactor produjo una explosión en la Escuela Primaria Nº49 Nicolás Avellaneda del partido de Moreno, donde murieron la vicedirectora y un auxiliar de la institución.

Por el hecho, la UFI 8 de Moreno tomó declaraciones a padres y vecinos para dilucidar los detalles del estado general del establecimiento y si se recibían las visitas regulares de control. Según el consejo escolar, se había presentado un gasista matriculado para revisar las pérdidas de gas. Marisa, una de las vecinas de la escuela, afirmó: "No es la primera vez que se hace una denuncia por el gas, siempre se suspendían las clases. Dicen que vinieron, pero parece que Sandra (la vicedirectora fallecida) decía que no se presentó nadie, solo ella supo si vinieron o no a ver el gas. Las instalaciones están mal, lo que se hacía era a pulmón. Con cooperadoras, rifas y bingos se hicieron arreglos. Con el director que estaba, se pintó la escuela y se le puso un nombre. Las mamás venían a arreglar los salones. No se recibía nada del municipio", contó la vecina.