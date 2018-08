Oscar Centeno dijo que quemó los cuadernos en la parrilla de su casa

Fotos Oscar Centeno había dado detalles de todas las coimas.

Oscar Centeno declaró anoche ante el juez Bonadio y confirmó que prendió fuego los cuadernos con las anotaciones que había realizado y que desataron el escándalo por las coimas millonarias durante el kirchnerismo.

"Quemé los cuadernos en la parrilla del fondo de mi casa" afirmó el ex chofer de Ricardo Baratta. En ellos estaban detallados las rutas, los pagadores y los destinatarios de las coimas.

Cabe recordar que el pasado jueves, había dicho en la fiscalía de Carlos Stornelli, que aún los tenía en su poder. Luego, dijo que su ex mujer se los podría haber llevado. Los investigadores buscaron tanto en su casa, como en la de su ex cuñado y fue entonces que su mujer le dijo: "¿No te acordás que los quemaste?".

Bonadio se enojó y decidió no homologar el acuerdo en el que se decidió beneficiar a Centeno, ya que la primera regla en este caso es no mentir. Ante esto, el abogado defensor le recomendó al ex chofer, ampliar su indagatoria y contar qué sucedió. Así, Centeno dijo que quemó los cuadernos en la parrilla de su casa y sin testigos.