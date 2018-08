Las polémicas declaraciones de Gustavo Pastorizzo: "La mujer es mala"

Hoy 17:11 -

Luego de que se divulgaran audios en los que Gustavo Pastorizzo, padre del joven asesinado por Nahir Galarza, hablara sobre la posibilidad de participar de un reality show, se filtraron otros en los que realiza declaraciones con un fuerte contenido misógino y machista.

Te recomendamos: "Una verdulería regala su mercadería entre los más necesitados"

“Todos los dramas que he tenido en mi vida fueron culpa de mujeres. Me han inventado causas por violencia, porque la mujer es muy maldita. Así como es preciosa, es mala también”, expresó Pastorizzo.

También disparó contra Silvia Mantegazza, madre del joven asesinado: “Cuando hice la primera marcha me criticó de arriba abajo. El que puso siempre la cara fui yo, pero ella se quedó escondida en su casa. Supongo que debe estar mal porque es la madre, pero es una mujer fría, mala, maldita, pensante”.

“Me considero buena persona y buen padre, pero no me causa nada verla a ella, no me causa ese amor y afecto de un padre a una hija, no me interesa. Mi abogado me aconsejó arreglarme con Carla, pero le dije que no me interesa. Pasaron diez años, no me cambia nada”, declaró en relación a su hija según publica Minuto Uno.

En los últimos meses mantuvo una relación con Valeria Soria (33), quien está embarazada de su cuarto hijo: “Estuve saliendo con una chica que quedó embarazada, está de 4 meses, pero no estamos juntos y no nos llevamos bien tampoco. Fue todo muy rápido. Tratamos de convivir pero nos llevamos re mal. Y tras un altercado fuerte le dije que no me quiero convertir en el nuevo Fernando”.

Por último, también tuvo palabras bastante desafortunadas sobre Galarza: “Con Fernando teníamos gustos muy diferentes en mujeres. La vi de cerca y es espantosa: es flaca, no tiene tetas, es narigona… ¡horrible! Pero bueno, ese era el perfil que a él le gustaba”.