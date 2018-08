CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 5 de Agosto de 2018

05/08/2018 -

CANAL 7

08.00 NICK JR.

11.00 SANTA MISA

12.00 LA PEÑA DE MORFI

17.00 KALLY’S MASHUP

17.45 LOS SIMPSONS

18.45 MI POBRE ANGELITO

20.00 MONO BINGO

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA

20.30 MI POBRE ANGELITO

(CONTINÚA)

21.00 OPINIÓN DEPORTIVA

22.00 POR EL MUNDO

00.00 ESPECIAL EL ÁNGEL

00.15 CHICAS DE VIAJE

00.45 COMEDY CENTRAL

STAND UP

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN

AMÉRICA

12.00 MAURO, LA PURA VERDAD

15.00 SECRETOS VERDADEROS

16.30 AMÉRICA NOTICIAS

19.00 INFAMA RECARGADO

20.30 LA CORNISA

TV PÚBLICA

16.30 LOCOS POR EL CAMPO

17.30 EQUILIBRIOS: PARQUES

NACIONALES

18.00 URBANAMENTE

19.00 ARGENTINA, DECIME QUÉ SE SIENTE

CANAL 9

12.00 FIESTA ARGENTINAS

13.00 CARNA A LA PARRILLA

14.00 LA ROSA DE GUADALUPE

16.00 COMBATE

20.00 IMPLACABLES





EL TRECE

10.00 CINE DE LA MAÑANA

13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA

LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

20.30 PASAPALABRA

22.00 PPT

CANAL14

13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

14.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

14.30 RECORDANDO

16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

17.00 EL PODIO

17.30 SÁBADO SAGRADO

18.30 DE A DOS

19.00 QUIEN NOS ENTIENDE

19.30 ARABESC

20.00 MORENA TV

21.00 BÁSQUET POR CANAL 14 (F):

CENTRAL CÓRDOBA VS. SAINT LOMO

22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE

BAILA

23.00 EL CLÁSICO: CENTRAL

CÓRDOBA VS. COMERCIO





CANAL 4

13.30 POLI 24

14.00 MUNDO RALY

14.30 MUNDO MITRE - NACIONAL B

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TE QUIERO, BANDA

19.30 SEGURIDAD VIAL

20.00 LA CABRITA EXPRESS

22.00 SOLO FÚTBOL

23.00 LA FIJA





PELÍCULAS

CINEMAX

01.49 RADIO ENCUBIERTA

04.22 DESPIERTO

05.59 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO

DE PELÍCULA

06.21 BATMAN ILIMITADO. MECAS VERSUS

MUTANTES

07.52 DISNEYNATURE. CRECIENDO LIBRES

09.28 JUGANDO POR AMOR

11.24 CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE

13.39 NORM Y LOS INVENCIBLES

13.23 TRON. EL LEGADO

17.48 JUGANDO POR AMOR

19.44 CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE

22.00 VACACIONES

23.52 DOS INÚTILES EN PATRULLA

TNT

05.28 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

07.56 DINOSAURIO

09.26 TOY STORY

10.59 TOY STORY 2

12.50 EL ÚLTIMO SAMURAI

15.39 TERREMOTO. LA FALLA DE SAN

ANDRÉS

17.56 FOCUS. MAESTROS DE LA ESTAFA

19.53 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL

22.00 AVENGERS. ERA DE ULTRÓN

00.37 EL LOBISTA

01.37 AMERICAN PIE. EL REENCUENTRO

TCM

01.06 UN PLAN PERFECTO

03.01 UNA MARIPOSA EN LA NOCHE

04.24 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.27 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

07.12 CASADOS CON HIJOS

08.02 LA NIÑERA

08.52 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.39 CASADOS CON HIJOS

10.04 CASADOS CON HIJOS

10.29 LA NIÑERA

10.54 LA NIÑERA

11.19 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

12.06 CASADOS CON HIJOS

12.31 PATOAVENTURAS, LA PELÍCULA. EL

TESORO DE LA LÁMPARA PERDIDA

13.50 JACK

15.58 ALGUIEN SABE DEMASIADO

18.00 UN PLAN PERFECTO

20.00 SHANGHAI KID

22.00 EL ÚLTIMO GRAN HÉROE

SPACE

03.38 LA NOCHE DE LA EXPIACIÓN

05.16 HOLLYWOOD ONE ON ONE 2018 - 15 MIN

06.00 CUANDO UN EXTRANO LLAMA

06.59 ROCKNROLLA

09.12 EL HOMBRE SIN SOMBRA

11.29 BATMAN ETERNAMENTE

13.55 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE

ASCIENDE

17.06 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO DEL

INVIERNO

19.50 EL PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS

DEL TIEMPO

22.00 LA NOCHE DE LA EXPIACIÓN

23.37 CARRERA MORTAL 2





A DÓNDE IR

CENTRO CULTURAL DEL BICENTENARIO

(LIBERTAD 439)

* HOY, A LAS 21, REPONDRÁN “LA FOTO”, DE EDUARDO GONZÁLEZ NAVARRO.

FÓRUM

(PERÚ 510)

* HOY, A LAS 16.30, TÉ BINGO SOLIDARIO + MODA SHOW, EN EL MARCO DEL

5º ENCUENTRO ANUAL DE LA FUNDACIÓN MARÍA GRACIELA MAIDANA.

CLUB OLÍMPICO DE LA BANDA

* SÁBADO 18 Y DOMINGO 19 DE AGOSTO, LA FIESTA DEL VIOLINERO, DE

NÉSTOR GARNICA, Y MUCHOS INVITADOS.

MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL

* JUEVES 30, A LAS 20, EN EL PATIO DEL EDIFICIO MUNICIPAL SE REALIZARÁ

EL VI FESTIVAL DE JAZZ, QUE SE EXTENDERÁ HASTA EL 1 DE SEPTIEMBRE.

ACTUARÁN MELINA IMHOFF (CUARTETO), MUNLAI JAZZ (QUINTENTO), Y

MISHQUI VACILÓN- ENTRADA: GRATIS.

MILONGA DE PLAZA LUGONES

(ROCA Y AVELLANEDA)

TODOS LOS DOMINGOS, DE 17.30 A 20, CON ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA

DE PLAZA LUGONES TE INVITA A BAILAR TANGOS Y MILONGAS.





CINES

SUNSTAR

HOTEL TRANSYLVANIA 3

(3D) ANIMACIÓN (ATP)

14:45 (Cast) 16:55 (Cast) 19:10 (Cast)

MISIÓN IMPOSIBLE 6 (3D):

ACCION (+13 AÑOS)

21:15 (Cast) 00:15 (Cast)

JURASSIC WORLD: EL REINO

CAÍDO (2D)

AVENTURA, (13 años)

19:50 (Cast)

EL AMOR MENOS PENSADO

(2D):

COMEDIA (+13 AÑOS)

14:15 (Cast) 16:55 (Cast) 19:35 (Cast)

22:20 (Cast) 01:00 (Cast)

MENTES PODEROSAS (2D):

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

19:30 (Cast) 22:00 (Subt) 00:20 (Subt)

HOTEL TRANSYLVANIA 3

(2D)

ANIMACIÓN (ATP)

15:00 (Cast) 17:20 (Cast) 19:40 (Cast)

12 HORAS PARA SOBREVIVIR

(2D):

AVENTURA (+16 AÑOS)

22:10 (Subt) 00:20 (Subt)

JÓVENES TITANES EN ACCIÓN

(2D)

ANIMACIÓN (ATP)

14:30 (Cast) 17:10 (Cast)

MISIÓN IMPOSIBLE 6 (2D):

ACCIÓN (+13 AÑOS)

21:45 (Cast) 00:45 (Subt)

LOS INCREÍBLES 2 (2D)

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

14:10 (Cast) 16:45 (Cast)





HÍPER LIBERTAD

EL AMOR MENOS PENSADO

APTA 13 AÑOS CASTELLANO 2D

19:40- 22:20-

JÓVENES TITANES 2D ATP

CASTELLANO 2D 17:40-

HOTEL TRANSYLVANIA 3

ATP CASTELLANO 2D 17:25- 20:30

RASCACIELOS: RESCATE EN

LAS ALTURAS APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:40

SUBTITULADA 2D 22:40-

(SÓLO EL JUEVES)

MISIÓN IMPOSIBLE APTA 13

AÑOS C/RESERVA

CASTELLANO 2D 22:30

SUBTITULADA 2D 22:30-

(SÓLO EL JUEVES)

CASTELLANO 3D 19:30

LOS INCREÍBLES 2 ATP CON

RESERVA Y LEYENDA CASTELLANO

2D 18:00-