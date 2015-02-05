CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 5 de Agosto de 2018
A LAS 12.00 LA PEÑA DE MORFI
Por El Liberal
05/08/2018 -
CANAL 7
08.00 NICK JR.
11.00 SANTA MISA
12.00 LA PEÑA DE MORFI
17.00 KALLY’S MASHUP
17.45 LOS SIMPSONS
18.45 MI POBRE ANGELITO
20.00 MONO BINGO
20.10 SORTEO DE TÓMBOLA
20.30 MI POBRE ANGELITO
(CONTINÚA)
21.00 OPINIÓN DEPORTIVA
22.00 POR EL MUNDO
00.00 ESPECIAL EL ÁNGEL
00.15 CHICAS DE VIAJE
00.45 COMEDY CENTRAL
STAND UP
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
12.00 MAURO, LA PURA VERDAD
15.00 SECRETOS VERDADEROS
16.30 AMÉRICA NOTICIAS
19.00 INFAMA RECARGADO
20.30 LA CORNISA
TV PÚBLICA
16.30 LOCOS POR EL CAMPO
17.30 EQUILIBRIOS: PARQUES
NACIONALES
18.00 URBANAMENTE
19.00 ARGENTINA, DECIME QUÉ SE SIENTE
CANAL 9
12.00 FIESTA ARGENTINAS
13.00 CARNA A LA PARRILLA
14.00 LA ROSA DE GUADALUPE
16.00 COMBATE
20.00 IMPLACABLES
EL TRECE
10.00 CINE DE LA MAÑANA
13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA
LEGRAND
16.00 CINE SHAMPOO
20.30 PASAPALABRA
22.00 PPT
CANAL14
13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
14.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
14.30 RECORDANDO
16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
17.00 EL PODIO
17.30 SÁBADO SAGRADO
18.30 DE A DOS
19.00 QUIEN NOS ENTIENDE
19.30 ARABESC
20.00 MORENA TV
21.00 BÁSQUET POR CANAL 14 (F):
CENTRAL CÓRDOBA VS. SAINT LOMO
22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE
BAILA
23.00 EL CLÁSICO: CENTRAL
CÓRDOBA VS. COMERCIO
CANAL 4
13.30 POLI 24
14.00 MUNDO RALY
14.30 MUNDO MITRE - NACIONAL B
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TE QUIERO, BANDA
19.30 SEGURIDAD VIAL
20.00 LA CABRITA EXPRESS
22.00 SOLO FÚTBOL
23.00 LA FIJA
PELÍCULAS
CINEMAX
01.49 RADIO ENCUBIERTA
04.22 DESPIERTO
05.59 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO
DE PELÍCULA
06.21 BATMAN ILIMITADO. MECAS VERSUS
MUTANTES
07.52 DISNEYNATURE. CRECIENDO LIBRES
09.28 JUGANDO POR AMOR
11.24 CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE
13.39 NORM Y LOS INVENCIBLES
13.23 TRON. EL LEGADO
17.48 JUGANDO POR AMOR
19.44 CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE
22.00 VACACIONES
23.52 DOS INÚTILES EN PATRULLA
TNT
05.28 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE
07.56 DINOSAURIO
09.26 TOY STORY
10.59 TOY STORY 2
12.50 EL ÚLTIMO SAMURAI
15.39 TERREMOTO. LA FALLA DE SAN
ANDRÉS
17.56 FOCUS. MAESTROS DE LA ESTAFA
19.53 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL
22.00 AVENGERS. ERA DE ULTRÓN
00.37 EL LOBISTA
01.37 AMERICAN PIE. EL REENCUENTRO
TCM
01.06 UN PLAN PERFECTO
03.01 UNA MARIPOSA EN LA NOCHE
04.24 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.27 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
07.12 CASADOS CON HIJOS
08.02 LA NIÑERA
08.52 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.39 CASADOS CON HIJOS
10.04 CASADOS CON HIJOS
10.29 LA NIÑERA
10.54 LA NIÑERA
11.19 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
12.06 CASADOS CON HIJOS
12.31 PATOAVENTURAS, LA PELÍCULA. EL
TESORO DE LA LÁMPARA PERDIDA
13.50 JACK
15.58 ALGUIEN SABE DEMASIADO
18.00 UN PLAN PERFECTO
20.00 SHANGHAI KID
22.00 EL ÚLTIMO GRAN HÉROE
SPACE
03.38 LA NOCHE DE LA EXPIACIÓN
05.16 HOLLYWOOD ONE ON ONE 2018 - 15 MIN
06.00 CUANDO UN EXTRANO LLAMA
06.59 ROCKNROLLA
09.12 EL HOMBRE SIN SOMBRA
11.29 BATMAN ETERNAMENTE
13.55 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE
ASCIENDE
17.06 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO DEL
INVIERNO
19.50 EL PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS
DEL TIEMPO
22.00 LA NOCHE DE LA EXPIACIÓN
23.37 CARRERA MORTAL 2
A DÓNDE IR
CENTRO CULTURAL DEL BICENTENARIO
(LIBERTAD 439)
* HOY, A LAS 21, REPONDRÁN “LA FOTO”, DE EDUARDO GONZÁLEZ NAVARRO.
FÓRUM
(PERÚ 510)
* HOY, A LAS 16.30, TÉ BINGO SOLIDARIO + MODA SHOW, EN EL MARCO DEL
5º ENCUENTRO ANUAL DE LA FUNDACIÓN MARÍA GRACIELA MAIDANA.
CLUB OLÍMPICO DE LA BANDA
* SÁBADO 18 Y DOMINGO 19 DE AGOSTO, LA FIESTA DEL VIOLINERO, DE
NÉSTOR GARNICA, Y MUCHOS INVITADOS.
MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL
* JUEVES 30, A LAS 20, EN EL PATIO DEL EDIFICIO MUNICIPAL SE REALIZARÁ
EL VI FESTIVAL DE JAZZ, QUE SE EXTENDERÁ HASTA EL 1 DE SEPTIEMBRE.
ACTUARÁN MELINA IMHOFF (CUARTETO), MUNLAI JAZZ (QUINTENTO), Y
MISHQUI VACILÓN- ENTRADA: GRATIS.
MILONGA DE PLAZA LUGONES
(ROCA Y AVELLANEDA)
TODOS LOS DOMINGOS, DE 17.30 A 20, CON ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA
DE PLAZA LUGONES TE INVITA A BAILAR TANGOS Y MILONGAS.
CINES
SUNSTAR
HOTEL TRANSYLVANIA 3
(3D) ANIMACIÓN (ATP)
14:45 (Cast) 16:55 (Cast) 19:10 (Cast)
MISIÓN IMPOSIBLE 6 (3D):
ACCION (+13 AÑOS)
21:15 (Cast) 00:15 (Cast)
JURASSIC WORLD: EL REINO
CAÍDO (2D)
AVENTURA, (13 años)
19:50 (Cast)
EL AMOR MENOS PENSADO
(2D):
COMEDIA (+13 AÑOS)
14:15 (Cast) 16:55 (Cast) 19:35 (Cast)
22:20 (Cast) 01:00 (Cast)
MENTES PODEROSAS (2D):
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
19:30 (Cast) 22:00 (Subt) 00:20 (Subt)
HOTEL TRANSYLVANIA 3
(2D)
ANIMACIÓN (ATP)
15:00 (Cast) 17:20 (Cast) 19:40 (Cast)
12 HORAS PARA SOBREVIVIR
(2D):
AVENTURA (+16 AÑOS)
22:10 (Subt) 00:20 (Subt)
JÓVENES TITANES EN ACCIÓN
(2D)
ANIMACIÓN (ATP)
14:30 (Cast) 17:10 (Cast)
MISIÓN IMPOSIBLE 6 (2D):
ACCIÓN (+13 AÑOS)
21:45 (Cast) 00:45 (Subt)
LOS INCREÍBLES 2 (2D)
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
14:10 (Cast) 16:45 (Cast)
HÍPER LIBERTAD
EL AMOR MENOS PENSADO
APTA 13 AÑOS CASTELLANO 2D
19:40- 22:20-
JÓVENES TITANES 2D ATP
CASTELLANO 2D 17:40-
HOTEL TRANSYLVANIA 3
ATP CASTELLANO 2D 17:25- 20:30
RASCACIELOS: RESCATE EN
LAS ALTURAS APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:40
SUBTITULADA 2D 22:40-
(SÓLO EL JUEVES)
MISIÓN IMPOSIBLE APTA 13
AÑOS C/RESERVA
CASTELLANO 2D 22:30
SUBTITULADA 2D 22:30-
(SÓLO EL JUEVES)
CASTELLANO 3D 19:30
LOS INCREÍBLES 2 ATP CON
RESERVA Y LEYENDA CASTELLANO
2D 18:00-