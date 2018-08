FÚNEBRES | 5 de agosto de 2018

05/08/2018 -

FALLECIMIENTOS

- María Medina Vda. de Brandan

- Cándida Rosa Díaz de Guzmán (Frías)

- Francisco Gonzales

- Atilio Nazareno Santillán (La Banda)

- Vicente Pablo Rodríguez (La Banda)

BUCCO DE LISSI, MARTA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/18|. "Felices los humildes de corazón, porque ellos verán a Dios". Querida amiga: gracias por el amor, por la amistad, por la alegría y el bello humor que adornaron tu ser. Te recordaremos siempre! Tu íntima amiga Poro de Beccaría y familia Ávila, lamenten con gran dolor tu pronta partida al Reino Celestial. Que Dios te brinde la eterna Paz. Elevan oraciones a tu querida memoria. Acompañan a Dorita y familia en tanta pena.

LAYUS, LUIS OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/18|. Su esposa Nilda Diaz, sus hijos Daniel, Lucia e Ivana, sus nietas Daniela, Angela y Camila participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Descanso. Caruso Cia. Arg. de Seguros S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MEDINA VDA. DE BRANDÁN, MARÍA DE LORETO (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/18|. "Yo muero, pero mi amor no muere, los amaré en el Cielo como los amé en la tierra; sean virtuosos, no lloren, ni se dejen dominar por la tristeza, voy al Cielo donde los espero mediante la bondad de Dios. Queda a los que lloramos lo más hermoso, la esperanza de encontrarnos en el Cielo y entre tanto sobre la tierra el recuerdo de sus consejos y el ejemplo de su vida. Jesús Misericordioso dale el descanso eterno. (San Agustín). Su hijo Hugo, su hija política Alba; sus nieto Mayra, Lucas, Lourdes y Fito; sus bisnietos Sofi, Ludmi, Joni y Martina; su hija en el afecto Chuny y Jorge; sus restos fueron sepultados en el Jardín del Sol.

MEDINA VDA. DE BRANDÁN, MARÍA DE LORETO (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/18|. Su hijo Hugo, su hija pol. Alba, sus nietos Maira, Lucas y Fito, Lourdes; bisnietos y demás familiares part. su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

ALMEIRA, OSCAR ALFREDO (TINCO) (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/18|. A pocos dias de tu partida, solo nos queda tus recuerdos imborrables de tu gran corazón. Tus tíos, tias y primos (Familia Galeano), invitan a la misa que se oficiará hoy en el Oratorio Don Bosco. Se ruega una oración en su memoria.

ARTAYER DE ALEGRE, SILVIA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/18|. Una de la grandes tragedias de la vida no es la muerte, sino lo que dejamos morir dentro de nosotros mientras estamos vivos. Sus hijas Bettina, Sandra y demás familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la parroquia San Roque, con motivo de cumplirse 9 dias de su fallecimiento.

CHAIKH, EDUARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. "Jesus dijo bendita son las almas generosas que comparten mis caliz". Seran llamados herederos de mi salvación. Señor dale el descanso en remanso de paz infinita. hoy mi alma llora tu ausencia, una parte de mi vida se fué con vos. Eduardo, se que desde donde estes nos protejes, tu corazón sin egoismo que pensaste siempre en el otro y te preocupaste siempre en los demás. Eduardo querido te llevaré siempre en mi corazón y en mi mente, te amé, te amo y te amaré siempre conmigo se queda tu sonrisa radiante y todos los besos y abrazos quedaron por darte. Fuiste la flor de mi vida que sigue floreciendo en el amor que me dejastes. Hoy te haces mas grandes en aquellos gestos pequeños lleno de amor. Evidentemente este desenlace inesperado nos lleno de tristeza con un dejo de angustia, impotencia y dolor porque dejaste un gran vacio insuperable. Hoy hace un año de tu partida, te damos un fuerte abrazo y muchos besos de tu esposa, al llorar sin ahogarnos y vivir cada día sin vos. Que el Padre Celestial nos acompañe te permita gozar la vida eterna y nos reconforte en la paz y resignación. Su esposa Carmela T. de Chaikh, sus sobrinos Mercedes, Zulema, Lita, Gustavo y José Luis Taboada. Invitamos a la misa hoy a las 20.30 hs. en la Catedral Basílica, para rogar por su descanso eterno.

FALCIONE, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. "Yo muero, pero mi amor no muere los amaré en el cielo como los amé en la tierra. Sean virtuosos, no lloren ni se dejen dominar por la tristeza, voy al cielo donde los espero mediante la bondad de Dios. Queda a los que lloramos lo más hermoso la esperanza de encontrarnos en el cielo y entretanto sobre la tierra el recuerdo de sus consejos y el ejemplo de su vida. Jesús Misericordioso dale el descanso eterno". (San Agustín). Su esposa Olga, sus hijos José y Georgina Blanco, María Lourdes, María Alicia y Nicolás Sayago, sus nietos Luciano y Lisandro, Martina y Lautaro, Camila e Isabella, sus hermanos Carmelo y Raquel Correa, Carlos y Selva Roldán, Gringa y Carlos Lucio con sus respectivas familias invitan a la misa que en su memoria se oficiará hoy 5/8 a las 9 en la Capilla San Cayetano (Presbítero Gorriti y Belgrano), al cumplirse un año de su fallecimiento.

GEREZ DE CARABAJAL, NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, el me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. Su esposo Manuel Carabajal e hijas Nancy, Patricia, Daniel y Carlos, hijos politicos y nietos, invitan a la misa hoy a las 20 hs. en la parroquia Consolacion de Sumampa a las 20 hs. al cumplirse 1 año de su fallecimiento.

PALACIOS, OLGA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/18|. Soy una estrella radiante de luz, no lloren mi ausencia, estoy con Jesús. Su esposo Oscar, sus padres, hermanas María Eugenia y Claudia e hijos Ana, Anto, Nahuel, Juan, Octavio y demás familiares invitan a la misa hoy a las 20 en la parroquia San José del Bº Belgrano con motivo de cumplirse 2 meses de su fallecimiento.

PALACIOS, OLGA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/18|. Sus amigos del alma Betty, Marcela, Julio Gómez y Pipilo Trejo invitan a la misa hoy a las 20 en la parroquia San José del Bº Belgrano con motivo de cumplirse 2 meses de su fallecimiento.

PEREYRA DE GÓMEZ, MARÍA AURORA (Tota) (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/14|. "Duele mucho aceptar que ya no estás con nosotros fisicamente, pero seguiremos caminando este camino con la esperanza encontrarnos algun dia. Nos queda los mejores recuerdos y enseñanzas y serás nuestra guia por siempre. Su esposo Tito, sus hijos Horacio, Griselda, Victor y Milagros y sus nietos invitan a la misa que se realizará hoy en la Pquia. Espiritu Santo a las 20 hs. donde estaremos rogando por la paz de su alma, al cumplirse 4 años de su partida a la Casa del Señor.

RIVERO, DARDO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/18|. Su esposa Antonia, sus hijas Lorena, Verónica y Roxana, sus nietas Luna, Zahira, Bianca, Brisa, sus hijos políticos Mariano y Fernando, invitan a la misa que se celebrará en su memoria y rogando por el descanso eterno hoy a las 20.30 hs. en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús del Bº S. Peña, al cumplirse un mes de su fallecimiento.

ROCHA, HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/13|. Muny, hoy se cumplen cinco años que te fuiste a descansar al lado de nuestro Padre Celestial. Le doy gracias a Dios el haberte puesto en mi camino, para ser mi esposo y padre de mis hijos. Todos los días te recordamos con sonrisas o con lágrimas por los momentos compartidos durante sesenta años y que juntos trabajamos incansablemente para el progreso de nuestra familia. Ruego a Dios que te tenga a su lado como nosotros en el corazón. Su esposa Reina, hijos, nietos y bisnietos invitan a la misa hoy a las 20 en la Pquia. Virgen del Valle, Bº H. Hondo.

----------------------------------------

RODRÍGUEZ, VICENTE PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/18|. Sus hijos María de las Mercedes y Pablo; hijos pol. Jorge y Sandra; nietos Fernando, Emiliano, Victoria, Pablito y demás familiares part. su fallec. Sus restos serán inhum. hoy a las 11 en el cement. La Misericordia, casa de duelo Belgrano 532 LB. sv. SERV. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

SANTILLÁN, ATILIO NAZARENO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/18|. Su hermano Gringo, su cuñada, sobrinos y demás familiares. part. su fallecimiento. Sus restos fueron inhum. en el cement. de Amará. SERV. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

BAZAN, MERCEDES DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/15|. A tres años de tu partida no te hemos olvidado, tu ser de bien. Siempre estarás presente en nuestras vidas. Tu esposo Cholo Garay, tus hijos Javier, Lourdes y Patricia, tus nietos Luca, Mateo, Victoria, Ramón, Maxi, Luciana, Maitel, Micol, Sabrina y Mili, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la Iglesia de Nuestra Sra. de Lourdes.

DE LA VEGA, MARÍA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/15|. Sus hijos Atilio Julián, Julio Vicente y Julia Estela, hijos políticos Vicky, Marcela y Kito, sus nietos Agustina, Iñaki, Mitxel, Fabricio y Juan invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19 en la Capilla Santa Clara de Asís, del Bº Mishky Mayu, al cumplirse el tercer año de su fallecimiento.

DE LA VEGA DE GÓMEZ, MARÍA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/15|. Querida amiga: Se cumplen tres años de tu ausencia en nuestras vidas y al pensarte recuerdo los lindos momentos que pasamos juntas, que con tu risa contagiosa y tu caracter alegre me hacias sentir tan bien. Solo ruego que siempre goces de la bendición del Señor. Su amiga Marta y familia. Pediremos por tu alma en la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la Capilla Sta. Clara de Asis, Bº Mishky Mayu. La Banda.

ROSOLINO, FRANCISCO (Nene) (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/18|. Su esposa, hijos, nietos, bisnietos, hermanos, sobrinos, ahijados invitan a la misa que se realizará hoy domingo a las 19.30 en la Pquia. Sgdo. Corazón de Jesús del Bº San Martín, con motivo de cumplirse 6 meses de su fallecimiento.

----------------------------------------

DÍAZ DE GUZMÁN, CÁNDIDA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/18|. Sus hijos Sergio Esteban, Mary Silvina y Juan Marcelo Guzmàn participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos seràn inhumados hoy a las 10 hs en cementerio San Agustìn. Ruegan oraciones en su memoria. Frìas.

DÍAZ DE GUZMÁN, CÁNDIDA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/18|. Julio Olarte y familia participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su querido amigo Sergio Guzmán. Elevan oraciones a Dios rogando por su descanso eterno. Frías.

DÍAZ DE GUZMÁN, CÁNDIDA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/18|. Ariel Sayes y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su gran amigo Sergio Guzmàn y elevan oraciones rogando por el eterno descanso de su alma. Frías.

DÍAZ DE GUZMÁN, CÁNDIDA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/18|. Carlos Aranda y flia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

DÍAZ DE GUZMÁN, CÁNDIDA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/18|. Eduardo Ramirez y familia participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su amigo Sergio Guzmàn. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

ZURITA, HÉCTOR ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/18|. Sus amigos Clara Bovoli de Gamietea y Nelly Espinillo, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Elda Duprad y su hijo Rodi y demás familiares en estos tristes momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

IÑIGUEZ, JULIO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/18|. Querido Musi: Hoy hace 9 dias que partiste a la Casa del Señor. Duele mucho tu partida, te extrañamos a cada instante. Su esposa Estela, hijos Yesica y Julito, Silvana Mariela, nietos Santiago y Simona y demás familiares invitan a la misa a oficiarse hoy a las 19 hs. en la Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Ruegan oraciones en su memoria. Las Termas.

MONTERO, AÍDA (Chocha) (q.e.p.d. Falleció el 5/8/17|. "Mamá: Hoy hace un año de tu partida al Cielo, nos dejaste un gran vacío en nuestros corazones. Es tan dificil vivir sin ti Mamita, te extrañamos mucho y te amaremos por el resto de nuestras vidas. Sus hijos Victor, Claudia, Alejandro Carabajal invitan a la misa al cumplirse el 1º aniversario de su partida hoy a las 19 hs. en la Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Las Termas.