Fotos Blanco: "Tenemos la oportunidad histórica de sacar adelante a La Banda"

05/08/2018 -

El candidato a intendente del Frente Cívico por Santiago por la ciudad de La Banda, Álvaro "Chueco" Blanco realizó una recorrida por el centro comercial de la "Cuna de Poetas y Cantores". Durante la caminata fue acompañado por cientos de bandeños bajo el lema "Compre en La Banda". En medio de un clima alegre y festivo, el candidato y los vecinos compartieron música en vivo, bailes y sorteos. Todos le manifestaron un fuerte apoyo al candidato del Frente Cívico para las elecciones a intendente del próximo domingo 12 de agosto. "Hemos finalizado la campaña del ‘Compre en La Banda’, con un sorteo de una motocicleta. Esta propuesta que la llevó adelante el Frente Cívico, es una iniciativa para fortalecer el circuito comercial, que los bandeños compren en La Banda", rescató el candidato. Es que una de sus mayores ambiciones, señaló, es lograr que todos los sectores de la sociedad bandeña salgan del atraso en el que se encuentren y se encaminen hacia un merecido progreso: "Yo siempre hablo que a La Banda la vamos a sacar entre todos adelante, y con un proyecto que nos abrace, que no quede ningún bandeño afuera". "Es el fiel reflejo de lo que ha hecho el Frente Cívico en la provincia, en abrir, en ser amplio, y sin dejar de lado las cuestiones partidarias e ideológicas, lo que ha puesto en relieve el FC son los santiagueños", señaló y dijo que en su caso, enarbola "un proyecto para los bandeños, superando diferencias y poniendo en primer término a toda la gente de mi ciudad, con peronistas, radicales, socialistas, independientes, empresarios, con todos adentro". "Y creo que la palabra clave en todo esto es que los bandeños no deben resignarse a la situación actual, como venían viviendo. Tenemos la oportunidad histórica de sacarla a la ciudad, todos hacia adelante. Resignación es una palabra que no la voy a permitir nunca", sentenció.