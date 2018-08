En La Banda, el "Profesor" recibe a Unión Santiago

Fotos ATRACCIÓN. Sarmiento recibe a Unión Santiago en el partido destacado de la fecha. Además, habrá otros siete buenos encuentros.

05/08/2018 -

La séptima fecha del Torneo Anual, que organiza la Liga Santiagueña de Fútbol, ofrece para esta tarde una extensa cartelera con ocho juegos entre los que se destaca el enfrentamiento entre Sarmiento y Unión Santiago.

Además se jugarán los duelos entre Independiente de Beltrán con Vélez de San Ramón; Banfield vs. Sportivo Fernández; Comercio vs. Central Argentino; Villa Unión vs. Instituto Deportivo Santiago; Mitre vs. Unión de Beltrán; Defensores de Forres vs. Estudiantes e Independiente de Fernández vs. Agua y Energía.

Todos estos encuentros tendrán inicio a las 16 y se jugarán con la presencia del público local a excepción de Mitre ante Unión de Beltrán, que se jugará a puertas cerradas.

Sin dudas, el partido con mayor atracción se jugará en la La Banda, entre Sarmiento y Unión Santiago, porque ambos luchan por la clasificación a semifinales.

El local acumula 13 unidades en la Zona A, mientras que el "Tricolor" suma 10. Sarmiento sabe que ganando el pleito se mantiene en zona de clasificación. El "Trico" por su parte, está obligado a ganar, de lo contrario quedará relegado en las posiciones.

Por esa misma zona, el líder Vélez de San Ramón visitará al puntero del Grupo B, Independiente de Beltrán. Ambos dominan con amplio margen sus zonas, pero sumar hoy los tres puntos le asegurarían un lugar en las semifinales.

En Forres, Defensores recibirá la visita de Estudiantes, que llega como escolta del grupo A. El local se encuentra relegado en las posiciones, pero intentará sumar los tres puntos. La visita, de ganar sigue en la lucha por la clasificación. Además en Central Argentino, Mitre recibirá la visita de Unión de Beltrán. En el Norte, Comercio será local de Central Argentino, Banfield de La Banda jugará ante Sportivo Fernández. En "La Curva", Villa Unión se mide ante Instituto Santiago. Por último, Independiente de Fernández jugará ante Agua y Energía.