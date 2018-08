Un ex policía federal dio a la prensa los cuadernos

Fotos BACIGALUPO. El hombre clave para iniciar la causa.

05/08/2018 -

Jorge Bacigalupo, de 73 años y ex policía de la Federal, conoció al chofer de Baratta cuando trabajaba como remisero. El hoy arrepentido de la causa, le entregó a Bacigalupo los cuadernos donde tenía las anotaciones del circuito del dinero producto de los sobornos que cobraban funcionarios del Ministerio de Planificación Federal a empresarios, a cambio de la obra pública.

Lo que no esperaba Centeno era que su amigo tomara la decisión de acudir a un medio (La Nación) y entregar los cuadernos, lo que dio origen a la investigación que ya tiene a 17 detenidos, entre ex funcionarios y poderosos empresarios. Luego, tuvo que devolver los famosos cuadernos a Centeno, cuando éste se los reclamó (y los quemó según declaró a Bonadio).

"Estaría arrepentido si no hubiera hecho lo que hice", sostuvo Jorge Bacigalupo. "Oscar Centeno me llevó una caja con cuadernos en el momento en que se hizo pública la denuncia de (Hilda) Horovitz y (Roberto) Baratta cayó preso", reveló Jorge Bacigalupo, el amigo del ex chofer del Ministerio de Planificación que destapó el entramado de un mega escándalo de coimas en la obra pública durante el gobierno kirchnerista.

"En septiembre u octubre del año pasado me trae una caja cerrada y me dijo: ‘Por favor, guardame esto’. Le pregunto qué hay. ‘Son anotaciones que hice sobre el trabajo que hago en el ministerio con este Baratta’. Me los entregó porque me tenía confianza", explicó.

"Yo le insistí para que se presentara en la Justicia. La primera denuncia Horovitz (la ex mujer de Centeno) se la hace a Bonadio. Y le dije: ‘Ponete a disposición’. Pero no quiso", contó Bacigalupo.