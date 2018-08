05/08/2018 -

La Asociación Femenina Amateur de Básquet (Afab programó para hoy varios partidos en cancha de la Asociación de Veteranos.

La programación es la siguiente: 13.30, Veteranos de Defe vs. Loreto Básquet; 15.15, Coronel Suárez vs. Almirante Brown B; 16.30, Defensores B vs. Loreto Básquet; 17.45, Villa Mercedes vs. Coronel Borges; 19, Normal Banda vs. Tazar; 20.15, Santiago Magic vs. Huaico Hondo; 21.30, Almirante Brown vs. Regatas.