Capítulo I de una final imperdible

Fotos PREVIA. Antonella Agüero, Patricia Galván y Marta Battán empezaron a jugar la final en la redacción de EL LIBERAL.

05/08/2018 -

De un lado Colón, el último campeón, con el respaldo de un barrio tan popular como apasionado. Del otro lado Quimsa, con una organización más profesional y con un equipo de jerarquía.

Esta noche, desde las 20, estarán frente a frente en la primera final de la Copa UPCN de básquet femenino que organiza la Asociación Capitalina.

La serie arrancó en la Redacción de EL LIBERAL con el duelo dialéctico entre tres de sus protagonistas: Marta Battán y Ornella Agüero, de Colón, y Patricia Galván, de Quimsa.

-¿Qué les genera estar en estas instancias?

MB: Me gusta jugar finales, no me gusta perder. Confío en mis compañeras. Desde enero que venimos trabajando, cada una de acuerdo con sus posibilidades. Somos madres, trabajamos, todo a pulmón, tratando de darnos un tiempito para poder entrenar y lograr ensamblarnos como equipo. Somos un lindo grupo.

AA: Por una lesión (rotura de ligamentos y meniscos), estuve 3 años sin jugar. Chiche (Iturre) me ayudó un montón como a todas. Gracias a Dios llegamos con el plantel completo a la final. Estamos felices de haber llegado aquí porque para eso trabajamos. Fuimos partido a partido, pero siempre con la meta de llegar a la final y conseguir el bicampeonato.

PG: Va a ser una serie dura, va a ser lindo jugarla. Los dos equipos están preparados, con la planificación que se viene dando desde enero. Todas vamos por el mismo objetivo. A algunos equipos se les puede sacar un poco más de ventaja, pero ahí sabemos que tienen que entrar a jugar nuestras otras compañeras. La Liga de Desarrollo nos permitió ensamblarnos como equipo.

-¿Quién es el favorito?

-MB: Colón... (risas). Tenemos un equipo más largo, donde todas aportamos. Casi siempre me toca entrar desde el banco, soy la mayor del equipo. Si bien no siempre hemos tenido suerte de encestar todas las pelotas que tiramos, yo creo que podemos ganar. Somos muy buenas jugadoras y cuando aportamos todas, se va a llegar al objetivo.

-¿Cuál es el balance del torneo?

AA: Estábamos acostumbradas a jugar la liga amateur, pero el básquet está creciendo en los últimos años. Esta temporada el sacrificio fue constante, nunca bajamos los brazos. Estamos con la mente en demostrar para poder ganar el primer partido.