El miedo de la víctima por posibles represalias

Fotos TEMOR Alicia Beatriz Campos

05/08/2018 -

"No quiero que lo larguen más a mi padre", repetía siempre Alicia. Teme que libre, él tome represalias por haberlo denunciado y lo sufran sus hijos menores.

"Es que si lo largan ahora o el año que viene, él sabe dónde y con quién vivo. No sé que me va a hacer, o va a mandar a alguien a que haga cualquier cosa", señaló.

"Él se ha molestado mucho cuando le dije que lo había denunciado. Se puso muy nervioso y me dijo que me iba a matar a mí y a mis hijos", recordó la mujer.

"No le tengo cariño a mi padre aunque él sea mi papá carnal. Le tengo más bronca porque siendo mi papá carnal me haya hecho eso. Nunca me ha maltratado golpeándome, sino que me decía que no le avisara a nadie; cuando supo que lo denuncié me dijo que me iba a matar y a mis hijos".

Ahondó: "No sabía que era mi papá carnal. Me dio mucha bronca cuando salió en el ADN que sí lo era y encima tengo cinco hijos de él. No me permitía que tuviera novio y tenía que cumplir con mi novio y con él".