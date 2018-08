Anuncian la serie "The time traveler’s wife"

05/08/2018 -

HBO anunció la realización de la nueva serie, "The time traveler’s wife". Adaptada por Steven Moffat, la serie está basada en la novela homónima de Audrey Niffenegger.

"The time traveler’s wife" es una intrincada y mágica historia de amor que explora las vidas de Clare y Henry, que como matrimonio tienen un problema ... el viaje en el tiempo. Steven Moffat (foto), su productor, dijo: "Hace muchos años leí The Time Traveler’s Wife, de Audrey Niffenegger, y me enamoré. Escribí un episodio en Doctor Who llamado La Chica en la Chimenea como respuesta directa. Cuando, en su próxima novela Audrey tenía un personaje que estaba viendo ese mismo episodio, me di cuenta de que probablemente me conocía. Todos estos años después, la posibilidad de adaptar la novela en sí misma es mi sueño hecho realidad. El nuevo y valiente mundo de la televisión de formato largo ya está listo para este tipo de profundidad y complejidad. Es una historia de felices para siempre, pero no necesariamente en ese orden."l