Inspirada en misiones militares reales, estrenan nuevos capítulos de "Six"

05/08/2018 -

Este jueves 9, History (302 de TIC) estrenará en exclusiva para América Latina la segunda temporada de la aclamada serie dramática "Six", una historia que en su primera temporada siguió de cerca las historias de vida y de guerra de los miembros del Team Six de los Navy Seals. En esta segunda temporada, la serie que refleja en forma auténtica lo que significa ser un miembro de elite de la fuerza militar, mostrará en diez episodios la nueva misión del Team Six, quienes esta vez tendrán como objetivo destruir la red terrorista responsable del tiroteo al ex jefe del equipo Richard "Rip" Taggart (Walton Goggins). Teniendo como líder a Joe "Bear" Graves (Barry Sloane), la marina unirá sus fuerzas con la astuta y tenaz agente de la CIA Gina Cline, un nuevo y gravitante personaje que se une al elenco de esta temporada, interpretado por la actriz Olivia Munn ("The Newsroom", "X-Men"). Juntos explorarán Europa del Este para infiltrarse en territorios hostiles y zonas dominadas por los terroristas para así rastrear el paradero de la mente maestra detrás de la red jihadista. En una persecución que dejará sin aliento al televidente, los Navy Seals llegarán hasta la frontera con Rusia, donde las consecuencias de sus acciones podrían incluso provocar el inicio de la Tercera Guerra Mundial.