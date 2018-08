Tony Bennett homenajea a los Gershwin

05/08/2018 -

Tony Bennett, que ayer cumplió 92 años, y Diana Krall han colaborado en la grabación de un nuevo álbum, "Love is here to stay", en lo que pretende ser un homenaje a los hermanos George e Ira Gershwin, que fueron referentes en la composición popular en Estados Unidos.

Según informó Verve Records/Columbia Records, está previsto que el álbum inicie su comercialización el próximo 14 de septiembre y saldrá así justo antes el 120 aniversario del nacimiento de George Gershwin, el 26 de septiembre.

Tony Bennett lleva compartiendo amistad con Diana Krall desde hace más de 20 años. En el 2000 ya grabaron duetos para los discos de Bennett ("Duets" y "Playin’ With My Friends"). Sin embargo, este nuevo disco es el primero que hacen completo juntos.

Bennett, artista multi-platino premiado con varios premios Grammy, es el único en debutar con 85 y 88 años, respectivamente, en el número 1 del Billboard Top 200, y Krall es la única artista jazz con ocho álbumes número 1 en la lista del Billboard Jazz Albums.

Danny Bennett, presidente y consejero delegado de Verve Label Group, comentó en un comunicado "cuando Tony Bennett y Diana Krall cantan la música de los Gershwin, son de verdad el maridaje perfecto de consumados artistas de la composición y la interpretación".