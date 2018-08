Fotos Iliana Calabró: "Tengo un récord de temporadas"

05/08/2018 -

Iliana Calabró tiene una carrera artística que la encumbra. Desde pequeña, junto a su padre, Juan Carlos Calabró, construyó su historia que luego consolidó con su talento y profesionalismo. Desde niña hasta la fecha, no ha parado. Con un género que le sienta bien, como es la comedia, ha recorrido el país en más de una oportunidades. Tiene, como ella misma le confesó a EL LIBERAL, "un récord de temporadas". Hoy llegará a Santiago, junto con Lizzy Tagliani y gran elenco, para presentar, en el teatro 25 de Mayo, "Mi vecina favorita". Antes, en un diálogo intimista con EL LIBERAL, dejó entrever que es tiempo de un año sabático y dedicarse más a la familia. ¿Es prematuro pensar en un proyecto para el próximo verano? No, porque ya se están armando compañías. Ya, más o menos, se va vislumbrando un poco la plaza. Si bien hay productos que empiezan con mucha anticipación hay otros que surgen a último momento. En lo personal, es tanto el tiempo que vengo de gira, haciendo teatro, temporadas que por ahí uno piensa en descansar. Hace poco, charlando con mis compañeros, les decía que tengo como un récord de temporadas que ahora no se encuentra. Empecé a ir para atrás y me encontré que trabajé en todo, desde chica. Gracias a Dios, la gente me acompañó en todos mis trabajos, tanto en la televisión como en el teatro. Gracias a Dios, los productores me dieron la posibilidad de realizarme al convocarme. Tengo una gran satisfacción por ese contacto con la gente. Hoy por hoy, la vida te pasa, tengo los chicos grandes y una tendinitis en el brazo derecho que me tiene muy preocupada. Creo que es tiempo de tomarme un descanso. De todos modos, analizo las propuestas que me acercan. Estoy feliz en lo personal y en lo profesional. Agradezco a la vida por todo lo que me ha brindado, a la gente por su incondicionalidad y a los productores por creer en mí. Por ahora, seguimos con "Mi vecina favorita". ¿Va n a hacer gira durante todo este año con "Mi vecina favorita"? En principio, la idea es ir hasta octubre. Nos está yendo muy bien; entonces, vamos a ver. Capaz que se pueda extender. Lo que pasa es que después no sé cómo será el año laboral para el resto del equipo, pero, bueno, uno ya empieza a encarar la nueva temporada y los nuevos proyectos y se puede llegar a complicar. Vamos a ver hasta cuándo nos toca disfrutar de la comedia, de estos encuentros con la gente, de las salas llenas. Uno siempre dice que no se baja de los éxitos. Esta gira por el norte argentino es el primer recorrido largo que hacemos. No nos podíamos perder el norte argentino, que siempre es tan cálido y nos reciben con los brazos abiertos. Estoy muy contenta de volver a Santiago, que para mí ha sido clásico. Hemos hecho temporada en Las Termas de Río Hondo. ¿Cómo ha sido tu experiencia como panelista de Ángel De Brito? Me entretuvo mucho. Nunca me lo había planteado. Cuando me convocaron acepté porque todas estas cosas novedosas me gustan. Tengo un espíritu inquieto y me gusta probar un poquito de todo. Si bien no tengo el oficio, traté de estar a la altura de ese grupo de mujeres que ya tienen su lugar en el programa. En esto, Marina (su hermana) me ayudó mucho para entender cómo es el trabajo de una panelista. Traté de armarme, de ponerle mi impronta a un panel solvente y súper profesional. Es una experiencia enriquecedora. Ángel y toda la producción quedaron contentos. Es más, prontito, tengo planeado una nueva pasada por